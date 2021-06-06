Corona Virüsü Salgını Gölgesinde Sınav Heyecanı

Türkiye’de Corona virüsü salgını nedeniyle yıl boyunca çok az yüz yüze eğitim olanağına sahip sekizinci sınıf öğrencileri, geleceklerinde yüksek öğretim seçeneklerini etkileyecek Liselere Geçiş Sınavı’nda haftanın son gününde heyecanlı dakikalar yaşadı. Sınav dolayısıyla öğrenciler ve veliler, yüz yüze eğitim talebini dile getirirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlere Pazar günü itibariyle aşı yapılacağını açıkladı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS), ülke genelinde 17 bin 793 okulda 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. LGS, 1 milyon 243 bin 801 sekizinci sınıf öğrenci için düzenlendi. Öğrenciler derslik koşulları yeterliyse sınava kendi okullarında girdi. LGS’de öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru için öğrencilere 80 dakika süre verildi. İki sınav oturumu arasında öğrencilerin dinlenmeleri için 45 dakika ara verildi. Corona virüsü salgını nedeniyle öğrencilere okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hareket etmelerine izin verildi. Öğrencilerden arzu edenler sınav sırasında maskelerini çıkardı.

Corona virüsünü tespit etmek amacıyla öğrencilerden test talep edilmiş olduğu için PCR testi pozitif veya temaslı olan öğrencilere yönelik ayrı salonlarda planlama yapıldığı da açıklandı. Ülke genelinde Pazar günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ettiği için öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçilerine saat 15.00’e kadar yasaktan muafiyet hakkı tanındı. VOA Türkçe, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çekim noktası olarak açıkladığı Yasemin Karakaya Ortaokulu’nda LGS heyecanı yaşayan öğrencilere ve velilere mikrofon uzattı. Bazıları kamera önünde bazıları ise görüntülü demeç vermemekle birlikte görüşlerini açıklayan hem öğrenciler hem veliler, Türkiye’nin son olarak üçüncü dalgasını yaşadığı Corona virüsü salgını koşullarından yorgun ve şikayetçi olduklarını aktardı. Öğrenciler, arkadaşlarını özlediklerini, sınıflarda bir arada olmak istediklerini ve sürekli evde kalarak derslere odaklanmakta zorluk yaşadıklarını ifade etti. Bazı öğrenciler evde kendilerine okula yüz yüze eğitim için gidecekleri zamandan çok daha fazla zaman kaldığı için bunu avantaja çevirmeye çalıştıklarını belirtse de artık sıkıldıklarını ve okula gitmek istediklerini söyledi.

Veliler de sekizinci sınıflar için aç-kapa şeklinde zaman zaman yüz yüze eğitimler yapılmasına karşın online (çevrimiçi) eğitim koşullarından memnun olmadıkları konusunda hemfikirdi. Liselere geçiş çağındaki çocuklar için artık gençliğe geçiş dönemi olduğunu vurgulayan bazı veliler, ergenlik olarak da adlandırılan bu dönemde çocukları evde, kapalı ortamda sürekli ders çalışmaya yönlendirmenin gerilimlere yol açtığını anlattı. Fen lisesi öğrenci sayısıyla eş değer imam-hatipli öğrenci sayısı Bu arada MEB’in açıkladığı verilerde Türkiye’de geleceğin bilim insanlarına temel eğitim verme olanağına sahip fen bilimleri odaklı lise sayısıyla eş değer nitelikte dini odaklı imam-hatip lisesi bulunması dikkat çekti. MEB, LGS sonuçlarını 30 Haziran Çarşamba günü www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edeceğini ve öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyeceğini açıkladı. Türkiye genelinde 1 milyon 200 bini aşkın öğrenci tarafından katılım gösterilen LGS sınav sonuçlarıyla Türkiye’nin orta öğrenimdeki özellikli ve görece iddialı eğitim verme kapasitesine sahip okullarına sadece 174 bin 160 öğrenci eğitim görme hakkına sahip olacak. Bu çerçevede 2 bin 60 liseye LGS’deki sınav sonuçlarına/puanlarına göre öğrenci yerleştirilecek.