Corona Virüsü Salgını Hız Kesmiyor

Geride kalan 11 aydan fazla bir sürede dünya üzerinde Corona virüsü salgını hız kazanarak ilerlemeye devam ediyor. Son verilere göre dünya üzerinde salgına yakalanan kişi sayısı 51 milyon 250 bini aşarken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 270 bini buldu.

Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan vahşi hayvan pazarından dünyaya yayıldığına inanılan yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgını tüm dünyada hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

Kuzey yarımkürede kış aylarının gelmeye başlamasıyla birlikte birçok ülkede ikinci dalganın etkileri görülüyor.

Dünya üzerinde halen daha salgından en çok etkilenen ülke sıralamasında ABD başta yer alıyor. Resmi verilere göre ABD’de toplam vaka sayısı 10 milyon 110 bini aşmış durumda. ABD’de bugüne dek salgın nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı da John Hopkins Üniversitesi verilerine göre 238 bin 251 kişi.

ABD’de hali hazırda hastanelerde 59 bin kişi de hastanelerde tedavi görüyor. Hastanede tedavi gören kişi sayısı da böylece yeni bir rekor seviyeye ulaşmış durumda. Yetkililer hastanede tedavi altına alınan COVID-19 vakalarının sayısında son 30 günde yüzde 73 oranında artış olduğuna dikkat çekiyorlar.