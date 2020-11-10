Corona Virüsü Salgını Hız Kesmiyor

Geride kalan 11 aydan fazla bir sürede dünya üzerinde Corona virüsü salgını hız kazanarak ilerlemeye devam ediyor. Son verilere göre dünya üzerinde salgına yakalanan kişi sayısı 51 milyon 250 bini aşarken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 270 bini buldu.
Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan vahşi hayvan pazarından dünyaya yayıldığına inanılan yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgını tüm dünyada hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.
Kuzey yarımkürede kış aylarının gelmeye başlamasıyla birlikte birçok ülkede ikinci dalganın etkileri görülüyor.
Dünya üzerinde halen daha salgından en çok etkilenen ülke sıralamasında ABD başta yer alıyor. Resmi verilere göre ABD’de toplam vaka sayısı 10 milyon 110 bini aşmış durumda. ABD’de bugüne dek salgın nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı da John Hopkins Üniversitesi verilerine göre 238 bin 251 kişi.
ABD’de hali hazırda hastanelerde 59 bin kişi de hastanelerde tedavi görüyor. Hastanede tedavi gören kişi sayısı da böylece yeni bir rekor seviyeye ulaşmış durumda. Yetkililer hastanede tedavi altına alınan COVID-19 vakalarının sayısında son 30 günde yüzde 73 oranında artış olduğuna dikkat çekiyorlar.
Uzmanlar ABD’de vaka sayılarında da son bir haftada yüzde 34 oranında artış olduğunu ifade ediyorlar. ABD hali hazırda 160 milyona yakın testle tüm dünyada en çok Corona virüsü testi yapan ülke durumunda.
ABD’nin ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke 1 milyardan fazla nüfusa sahip olan Hindistan. Hindistan’da bugüne dek tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 591 bini aştı. Ülkede 127 binden fazla kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
En çok vaka görülen üçüncü sıradaki ülke Brezilya’da toplam vaka sayısı 6 milyon 675 bine ulaştı. Brezilya’da 162 bin kişi de hayatını kaybetti.
Salgın son günlerde Avrupa ülkelerinde de yeniden tırmanışa geçti. Alınan önlemlere rağmen Fransa son dönemde ülkede görülen rekor seviyedeki vaka artışları nedeniyle dünyada en çok vaka görülen 4. ülke durumuna yükseldi. Fransa’da toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bini geçerken salgında ölenlerin sayısı da 40 binin üzerine çıktı.
Salgının başında en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da da vaka sayıları artışta. İspanya 1,5 milyona yaklaşan vaka sayısıyla dünya genelinde Rusya’nın ardından en çok vaka görülen 6. ülke konumunda.
Dünyada Corona virüsü aşısını bulduğunu açıklayan ilk ülke olmasına karşın Rusya’da da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vaka sıralamasında 5. Sırada yer alan Rusya’da toplam 1,8 milyon kişi salgına yakalandı, 30 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.
Vaka değil hasta sayılarını duyurduğunu açıklayan Türkiye listede 396 bin 831 hasta sayısıyla 26. sırada yer alıyor. Türkiye’de bugüne dek salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 Kasım verilerine göre 10 bin 972 kişi oldu.
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