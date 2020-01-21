Corona Virüsü Salgını Karşısında Dünya Sağlık Örgütü Acil Toplanıyor

Çin’de ortaya çıkan yeni corona virüsü salgını ülkenin başkenti Pekin’in de aralarında bulunduğu şehirlerde de görüldü. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu daha önce sadece hayvanlardan insanlara geçtiği söylenen virüsün insandan insane da bulaşabildiğini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkede şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının durdurulmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Çin’de yeni ay yılı kutlamalarının bu hafta başlaması ve bu sebeple yüz milyonlarca kişinin, ülke içerisinde seyahat edecek olmasının hastalığın yayılmasını arttırmasından endişe ediliyor.

Amerika başta olmak üzere tüm dünyada birçok Asya ülkesinde hastalığın ilk görüldüğü Wuhan kentinden gelen kişilerin kontrolden geçirilmesi için havalimanları ve gümrük kapılarında önlemler uygulanıyor.

Çinli yetkililer 198’I hastalığın ilk çıktığı Wuhan şehrinden olmak üzere 217 vakanın tespit edildiğini açıkladılar.

Hastalığa yakalananlardan 5’inin başkent Pekin’de 14 kişinin de Guangdong bölgesinde bir kişinin de Şangay’da oldukları açıklandı. Yeni vakalarla birlikte dünya genelinde hastalığa yakalananların sayısı 222’ye ulaştı. Güney Kore de ülkeye Çin’in Wuhan kentinden gelen bir kişide hastalığın görüldüğünü açıkladı.