Corona Virüsü Salgını Karşısında Dünya Sağlık Örgütü Acil Toplanıyor

Çin’de ortaya çıkan yeni corona virüsü salgını ülkenin başkenti Pekin’in de aralarında bulunduğu şehirlerde de görüldü. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu daha önce sadece hayvanlardan insanlara geçtiği söylenen virüsün insandan insane da bulaşabildiğini açıkladı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkede şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının durdurulmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.
Çin’de yeni ay yılı kutlamalarının bu hafta başlaması ve bu sebeple yüz milyonlarca kişinin, ülke içerisinde seyahat edecek olmasının hastalığın yayılmasını arttırmasından endişe ediliyor.
Amerika başta olmak üzere tüm dünyada birçok Asya ülkesinde hastalığın ilk görüldüğü Wuhan kentinden gelen kişilerin kontrolden geçirilmesi için havalimanları ve gümrük kapılarında önlemler uygulanıyor.
Çinli yetkililer 198’I hastalığın ilk çıktığı Wuhan şehrinden olmak üzere 217 vakanın tespit edildiğini açıkladılar.
Hastalığa yakalananlardan 5’inin başkent Pekin’de 14 kişinin de Guangdong bölgesinde bir kişinin de Şangay’da oldukları açıklandı. Yeni vakalarla birlikte dünya genelinde hastalığa yakalananların sayısı 222’ye ulaştı. Güney Kore de ülkeye Çin’in Wuhan kentinden gelen bir kişide hastalığın görüldüğünü açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü yeni salgın riski karşısında Cenevre’de bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bu toplantının ardından uluslararası bir acil durum ilan edilip edilmeyeceğine karar verilmesi bekleniyor.
2002-2003 yıllarında ortaya çıkan corona virüsü salgını SARS hastalığı nedeniyle dünya genelinde 800 kişi hayatını kaybetmişti.
Uzmanlar hastalığın yüksek ateş ve nefes alma zorluğu gibi semptomlarla kendisini gösterdiğini belirtiyorlar.
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