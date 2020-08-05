Corona Virüsü Salgını Kaynaklı Can Kaybı Sayısı 700 Bini Aştı

Corona virüsü salgınının ABD’nin ardından en çok etkili olduğu ülkeyse Brezilya. Brezilya’da vaka sayısı 2,9 milyona yaklaştı. Brezilya’da bugüne dek salgın nedeniyle 96 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Kendisi de salgına yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgının başında alınan önlemlere karşı çıkmış ve karantina uygulamaları yapan bazı valilerle tesr düşmüştü.

Amerika halen daha tüm dünyada en çok vaka görülen ülke durumunda. ABD’de toplam vaka sayısı bugün itibariyle 5 milyona yaklaşmış durumda. Yani tüm dünyada görülen Corona virüsü vakalarının yaklaşık 4’te biri ABD’de tespit edilmiş durumda. ABD aynı zamanda en çok Corona virüsü testi yapan ülke durumunda. Ülkede bugüne dek 62 milyona yakın test yapıldı. ABD’de can kaybı sayısı da 160 bine ulaştı.

ABD halen en çok vaka görülen ülke

Yaz aylarının gelmesiyle salgının hız kesebileceğine dair beklentiler boşa çıktı. Salgın yaz aylarının gelmesiyle birlikte insanların daha fazla sosyalleşmeye başlaması üzerine bir çok ülkede hız kazandı. Öte yandan uzmanlar özellikle Amerika’da polisin siyah Amerikalılara yönelik uygulamalarını protesto eylemlerinin de bulaşma oranını arttırdığına dikkat çekiyorlar.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, salgının en çok etkili olduğu üçüncü ülke durumunda. Hindistan’da bugüne dek tespit edilen vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken ölü sayısı da 40 bine ilerliyor. Hindistan bugüne dek 21 milyon fazla Corona virüsü testi yapmış durumda.

ABD’nin ardından 30 milyona yakın testle en çok Corona virüsü testi yapan ülke olan Rusya da 866 binden fazla vaka sayısıyla dünyada salgının en etkili olduğu 4. ülke durumunda. Rusya’da günlük ortalama 5-6 bin vaka görülmeye devam ediyor.

Salgının başlangıç noktası olan Çin, resmi rakamlara göre 84 bini aşan vaka sayısıyla dünya genelinde 29. Sırada yer alırken ülkede bugüne dek 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Dün itibariyle bir kez daha günlük vaka sayısında binin üzerine çıkan Türkiye de 234 bin 934 vakayla dünyada hastalığın en çok görüldüğü 17. Ülke konumunda. Türkiye’de resmi açıklamalara göre Corona virüsü salgını nedeniyle 5 bin 765 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Wuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarından yayılmaya başladığı düşünülen yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgını bugün itibariyle dünya üzerinde 213 ülke ve bölgede görüldü.