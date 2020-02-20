Corona Virüsü Salgını Nedeniyle 114 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Çin’in Wuhan kentinden başlayan corona virüsü salgınında son bir günde 114 kişi daha hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu açıklamasına göre 108’i Wuhan kentinin de bulunduğu Hubei eyaletinde bulunan toplam 114 kişi corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Hubei eyaletinde son 24 saatte 349 yeni vakaya daha rastlandığı açıklandı. Bu artış bugüne kadarki en düşük artış rakamı oldu. Son rakamlarla birlikte Çin’de salgının başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2120’ye çıkarken tespit edilen vaka sayısı da 74 bin 500’e ulaştı.

3700 yolcusu bulunan ve karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemide bulunan ve corona virüsü salgınına yakalanan 80’li yaşlarındaki iki Japon vatandaşının daha hayatını kaybettiği açıklandı. Gemiden şu ana kadar tahliye edilen Hong Kong, Avustralya ve Amerika vatandaşları da kendi ülkelerinde karantina altında tutulmaya devam ediyorlar. Japonya’nın bugün gemiden 600 vatandaşını daha tahliye edeceği belirtiliyor.

Öte yandan İran’da ülkede iki kişinin corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İran’daki ölümlerle birlikte Çin dışında hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükselmiş oldu.

