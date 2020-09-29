Koronavirüs salgını nedeniyle her 16 saniyede 1 kişi ölüyor

Geçtiğimiz yılın son haftalarında Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan yeni koronavirüs COVID-19 salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı resmi verilere göre 1 milyonu geçti.

Salgın tüm dünyada an itibariyle bir milyonunun kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken ekonomiden eğitime sosyal hayattan iş yaşantısına kadar birçok alana da darbe vurdu.

Koronavirüs salgını mevcut haliyle dünyada her yıl sıtmadan yaşanan ölümleri iki kat aşmış oldu. Salgında son haftalarda bazı ülkelerde can kayıplarında artışlar görülmeye başlandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada “Dünyamız acı verici bir dönüm noktasına ulaştı. Bu insanın zihnini uyuşturan bir rakam. Ancak bunun bir sayı değil kaybedilen insanlar olduğunu asla unutmamalıyız. Onlar babalarımız, annelerimiz, eşlerimiz, kocalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızdı” dedi.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 500 binden bir milyona ulaşması sadece 3 ay sürdü. Salgın kaynaklı ilk ölüm Ocak ayının başlarında Çin’de görülmüştü.