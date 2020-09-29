Koronavirüs salgını nedeniyle her 16 saniyede 1 kişi ölüyor

Geçtiğimiz yılın son haftalarında Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan yeni koronavirüs COVID-19 salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı resmi verilere göre 1 milyonu geçti.
Salgın tüm dünyada an itibariyle bir milyonunun kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken ekonomiden eğitime sosyal hayattan iş yaşantısına kadar birçok alana da darbe vurdu.
Koronavirüs salgını mevcut haliyle dünyada her yıl sıtmadan yaşanan ölümleri iki kat aşmış oldu. Salgında son haftalarda bazı ülkelerde can kayıplarında artışlar görülmeye başlandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada “Dünyamız acı verici bir dönüm noktasına ulaştı. Bu insanın zihnini uyuşturan bir rakam. Ancak bunun bir sayı değil kaybedilen insanlar olduğunu asla unutmamalıyız. Onlar babalarımız, annelerimiz, eşlerimiz, kocalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızdı” dedi.
Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 500 binden bir milyona ulaşması sadece 3 ay sürdü. Salgın kaynaklı ilk ölüm Ocak ayının başlarında Çin’de görülmüştü.
Reuters Haber Ajansı’nın verileri ve hesaplamalarına göre dünya genelinde her 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 5 bin 400’den fazla kişi hayatını kaybediyor. Bu da saatte 226, her 16 saniye bir kişinin ölmesi anlamına geliyor. Yani 90 dakikalık bir futbol maçı süresinde dünya genelinde 340 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor.
Buna karşın uzmanlar 1 milyonu geçen ölüm sayısının aslında gerçek rakamı yansıtmadığı konusunda endişeliler. Bazı ülkelerde açıklanan verilerin güvenliği ve ölümlerin koronavirüsü kaynaklı olup olmadığının tespitlerinin yapılmasındaki sıkıntılara dikkat çekiliyor.
Dünya üzerinde koronavirüsü salgını kaynaklı ölümlerin yüzde 45’i ABD, Brezilya ve Hindistan’da yaşandı. Bu üç ülkede de şu an karantina kuralları uygulanmadığına dikkat çekiliyor.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, son olarak yaptığı açıklamada ABD’de vaka sayılarının daha da artmasının beklendiğini söyledi. ABD’de bugüne dek 7,18 milyon koronavirüsü vakası tespit edilmiş durumda.
Hindistan, bir günde toplam 87 bin 500 yeni vakayla dünyada bu konuda rekorun sahibi. Mevcut artış devam ederse bir süre sonra vaka sayısında Hindistan’ın ABD’yi geride bırakması bekleniyor. Hindistan’da bugüne dek yaşanan can kaybı sayısıysa 96 bin 318 kişi.
Dünya üzerinde koronavirüsü kaynaklı can kayıplarının yüzde 25’i Avrupa ülkelerinde görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, yaklaşan kış aylarıyla birlikte salgının Avrupa’da daha da hız kazanacağı uyarısında bulunuyor.
Türkiye’de dünya genelinde koronavirüsü salgını nedeniyle resmi verilere göre 8 bin 62 can kaybıyla dünya genelinde 22. sırada bulunuyor. Ancak başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve muhafeler partileri Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka ve can kaybı sayılarının gerçek rakamların çok altında olduğunu iddia ediyorlar.