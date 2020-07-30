Corona Virüsü Salgını New York’ta Taksicileri Vurdu

New York kentinin simgesi haline gelen sarı taksiler, salgın hastalık yüzünden en fazla iş kaybının yaşandığı sektörler arasında yer aldı.

Uzun bir süredir alternatif ulaşım araçları Uber ve Lyft’e karşı ayakta kalma savaşı veren New Yorklu taksi şoförleri, son dört ayda işgücünün dörtte üçünü kaybetti.

Çok sayıda şoförün işleri bozulduğu için intihar ettiği öne sürülen New York’ta, taksi ve limuzinler son verilere göre rakiplerine karşı bir kez daha kaybetti.

Uber ve Lyft çabuk toparladı

Kent ekonomisi yeniden canlanmasına rağmen New York’ta taksicilerin geçen Mart ayına göre yüzde 75 işgücü kaybına uğradığı ve hala toparlanamadığı, Uber ve Lyft’in ise yükselişe geçtiği kaydedildi.

New York Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC), Haziran ayı sonu itibariyle şu an çalışan sürücülerin sayısının 30 bin 675 olduğunu açıkladı. Bu sayın geçen Mart ayında 108 bin 880’di.

New York Taksi ve Limuzin Komisyonu’nun son verilerine göre, Nisan ve Mayıs aylarında taksi kullanan kişi sayısında yüzde 84’lük bir azalma kaydedildi. Uber ve lyft’in ise bir dönem salgın hastalığa bağlı iş kaybına uğrasa da çok çabuk toparlandığı açıklandı.