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Corona Virüsü Salgını New York’ta Taksicileri Vurdu

30.07.2020 22:33 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir alternatif ulaşım araçları Uber ve Lyft’e karşı ayakta kalma savaşı veren New Yorklu taksi şoförleri, son dört ayda işgücünün dörtte üçünü kaybetti

Corona Virüsü Salgını New York’ta Taksicileri Vurdu

New York kentinin simgesi haline gelen sarı taksiler, salgın hastalık yüzünden en fazla iş kaybının yaşandığı sektörler arasında yer aldı.

Uzun bir süredir alternatif ulaşım araçları Uber ve Lyft’e karşı ayakta kalma savaşı veren New Yorklu taksi şoförleri, son dört ayda işgücünün dörtte üçünü kaybetti.

Çok sayıda şoförün işleri bozulduğu için intihar ettiği öne sürülen New York’ta, taksi ve limuzinler son verilere göre rakiplerine karşı bir kez daha kaybetti.

Uber ve Lyft çabuk toparladı

Kent ekonomisi yeniden canlanmasına rağmen New York’ta taksicilerin geçen Mart ayına göre yüzde 75 işgücü kaybına uğradığı ve hala toparlanamadığı, Uber ve Lyft’in ise yükselişe geçtiği kaydedildi.

New York Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC), Haziran ayı sonu itibariyle şu an çalışan sürücülerin sayısının 30 bin 675 olduğunu açıkladı. Bu sayın geçen Mart ayında 108 bin 880’di.

New York Taksi ve Limuzin Komisyonu’nun son verilerine göre, Nisan ve Mayıs aylarında taksi kullanan kişi sayısında yüzde 84’lük bir azalma kaydedildi. Uber ve lyft’in ise bir dönem salgın hastalığa bağlı iş kaybına uğrasa da çok çabuk toparlandığı açıklandı.

Taksiciler daha az para kazandı

New York Taksi ve Limuzin Komisyonu, geçen Haziran ayında, telefon uygulaması tabanlı şirketler olan Uber ve Lyft’in günde ortalama 251 bin 696 yolcu taşıdığı, aynı ayda New York’taki sarı ve yeşil taksilerin ise 20 bin 428 yolcu taşıdığı belirtildi.

Haziran ayında bir Uber ya da Lyft sürücüsü haftada ortalama 1.160 dolar kazanırken sarı ve yeşil taksicilerin haftada kazandıkları paranın rakiplerine göre kazandığından 262 dolar daha az olduğu kaydedildi.

New York’ta taksicilerle Uber rekabeti mahkemelik olmuştu

New York’ta, uzun yıllardan beri devam eden taksiciler ile Uber arasındaki rekabet mahkemelik olmuştu. Uber, New York Belediyesinin araç ve sürücü sayısına getirdiği kısıtlamaların haksız rekabete yol açtığını öne sürüp, mahkemeye başvurmuştu.

Uber, New York Belediyesinin bu kararının rekabeti ortadan kaldırdığını ve sarı taksilere imtiyaz yarattığını iddia etmişti.

Taksiciler, geçen yıl New York Belediyesinin mahkemeye verilmesine tepki göstermiş, Uber’in sekiz taksi şoförünün ölümünden sorumlu olduğunu öne iddia etmişti.

New York Belediyesi 2019’un Ağustos ayında Uber, Lyft gibi özel taksi firmalarının araç sayısını, trafik sıkışıklığına neden oldukları gerekçesiyle dondurup geçici olarak sınırlama kararı almıştı.

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