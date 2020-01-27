Corona Virüsü Salgını Riski Büyüyor

Çin’de şu ana dek 81 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Çin sağlık kurumu yetkilileri hastalığın semptomlarını göstermeden yayıldığını kuluçka süresinin 14 güne uzayabileceğini söylediler.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei yaptığı açıklamada bu salgının 2003 yılında görülen SARS’tan farklı olduğunu bu virüsün kuluçka döneminde de bulaşmaya devam ettiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü her ne kadar küresel anlamda bir acil durum uyarısında bulunmasa da Çin için acil durum çağrısı yapmıştı.

Hastalığın yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şeklinde belirtiler gösterdiği biliniyor. Bununla birlkikte böbrek yetmezliği benzeri sorunlara da neden olabildiği ifade ediliyor.

Hastalığın özellikle ileri yaşlardaki kişiler için ölümcül olduğu uyarısında bulunuluyor. Virüsün çok hızlı mutasyona uğradığı belirtiliyor.

Çin’de şu ana kadar kayıtlı 2744 vakaya rastlandı. Bunların yüzde 30’u hastalığın çıkış noktası olan Wuhan kentinin bulunduğu bölgede bulunuyor.