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Corona Virüsü Salgını Riski Büyüyor

27.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Çin’de şu ana dek 81 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Çin sağlık kurumu yetkilileri hastalığın semptomlarını göstermeden yayıldığını kuluçka süresinin 14 güne uzayabileceğini söylediler

Corona Virüsü Salgını Riski Büyüyor

Çin’de şu ana dek 81 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Çin sağlık kurumu yetkilileri hastalığın semptomlarını göstermeden yayıldığını kuluçka süresinin 14 güne uzayabileceğini söylediler.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei yaptığı açıklamada bu salgının 2003 yılında görülen SARS’tan farklı olduğunu bu virüsün kuluçka döneminde de bulaşmaya devam ettiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü her ne kadar küresel anlamda bir acil durum uyarısında bulunmasa da Çin için acil durum çağrısı yapmıştı.

Hastalığın yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şeklinde belirtiler gösterdiği biliniyor. Bununla birlkikte böbrek yetmezliği benzeri sorunlara da neden olabildiği ifade ediliyor.

Hastalığın özellikle ileri yaşlardaki kişiler için ölümcül olduğu uyarısında bulunuluyor. Virüsün çok hızlı mutasyona uğradığı belirtiliyor.

Çin’de şu ana kadar kayıtlı 2744 vakaya rastlandı. Bunların yüzde 30’u hastalığın çıkış noktası olan Wuhan kentinin bulunduğu bölgede bulunuyor.

Çin dışında, Çin’in özerk bölgesi Macau’da, Hong Kong’ta da virus görüldü. Ayrıca Tayvan, Tayland, Amerika, Avustralya, Kanada, Fransa, Japonya, Malezya, Nepal, Singapur, Güney Kore ve Vietnam’da da hastalığa yakalanmıi kişiler tespit edildi. Şu ana kadar Çin dışında hastalık yüzünden hayatını kaybeden olmadı.

Hastalığın insanlara yılanlardan onlara da yarasalardan geçmiş olabileceği ifade ediliyor. Hastalığın Wuhan’da yılanlar ve yarasaların da gıda olarak satıldığı bir hayvan pazarından yayıldığı biliniyor.

Tüm dünyada salgına karşı alınan önlemler de artıyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke havalimanlarında termal kameralarla tarama yapıyorlar. Rusya’daki tüm turizm şirketleri Çin’e düzenledikleri turları tedbir olarak durdurduğunu açıkladı. Turizm şirketleri şu an sadece Çin’de bulunan Rusların ülkeye geri getirilmesine yönelik işlemler yaptıklarını açıkladı.

Çin’de yeni yıl tatilinin uzatıldığı açıklandı. Büyük şirketlerin çoğu da çalışanlarına ofise gitmemelerini evden çalışmalarını istedi. Şangay’da tatilin 9 Şubat’a kadar uzatıldığı açıklandı.

Malezya ve Hong Kong, Çin’de hastalığın yayılmaya başladığı Wuhan kenti ve bölgesinden gelenlerin şehirlerine girişlerini yasakladığını duyurdu. Ayrıca Çin’in kumarhaneleriyle ünlü özerk bölgesi Macau’da Wuhan kenti bölgesinden gelenlerin hastalık taşımadıklarını kanıtlamadıkları takdirde şehre alınmayacaklarını ilan etti.

İngiltere’de Çin’de bulunan vatandaşlarının ülkeden ayrılmaları konusunda yardımda bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca eğitim konusunda uluslararası sınavlar yapan TOEFL, IELTS ve GRE Çin’de Ocak ve Şubat ayında yapılacak tüm sınavların iptal edildiğini duyurdu.

Uluslararası finans piyasalarında da virus salgını endişesiyle sert düşüşler yaşanıyor. Singapur salgının bu yıl ülke ekonomisine ciddi zarar vermesinin beklendiğini açıkladı.

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