Corona Virüsü Salgını Tehlikeli Biçimde Sürüyor

Corona virüsü salgını tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam ediyor. Salgına ilişkin son verilere göre Çin’de hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1770’e ulaşırken toplam vaka sayısı da 70 bin 548’e ulaştı.
Hastalığa son bir günde yakalananların sayısı da 105 kişi artarak bir günde 2048’e ulaştı. Hastalık tüm önlemlere rağmen hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde 1993 yeni vaka tespit edilirken bölgede corona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı da 100 kişi daha arttı.
Çin dışındaki ülkelerde salgına yakalananların sayısı da 500’ün üzerine çıktı. Çin’den sonra hasatlık nedeniyle ölümlerin görüldüğü ülkeler Japonya, Çin’in Hong Kong özerk bölgesi, Fransa Filipinler ve Tayvan oldu.
Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nden bir heyetin bugün Pekin’e gideceğini ve Guangdong ve Sichuan eyaletlerinde de incelemeler yapacaklarını açıkladı.
Çin Parlamentosu ve üst düzey istişare kurulunun da Mart ayında yapacağı yıllık olağan toplantısını ertelemeyi değerlendirdiği belirtiliyor. İlgili komisyonun 24 Şubat’ta biraraya gelerek erteleme kararını açıklaması bekleniyor.
Japonya, Wuhan’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Japonya’da halen hastalığa yakalanmış 400’den fazla kişi bulunduğu biliniyor.
Hastalığın yayılmasını önlemek adına önlemler alan Japonya, kalabalık etkinliklere yönelik kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede Japonya Kralı’nın doğumgünğ kutlamalarının da iptal edileceği ve önümüzdeki ay yapılması gerek Tokyo Maratonu organizasyonunun da yapılamayacağı belirtiliyor.
Tayland yeni bir vakanın daha tespit edildiğini açıklarken ülkedeki vaka sayısı da 35’e ulaşmış oldu.
Tayvan, ülkesine Çin’den gelmiş ileri yaştaki bir turistin coronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ülkede salgın nedeniyle tespit edilen ilk ölüm olarak kayda geçti. Diamond Princess adlı yolcu gemisinde corona virüsü salgınına yakalanan yeni 70 kişinin daha tespit edilmesiyle birlikte gemideki toplam vaka sayısı 355’e ulaştı. Japon medyası da gemide bugün de 99 yeni vakanın tespit edildiğini iddia ediyor.
Salgın ekonomi alanında da etkilerini göstermeye devam ediyor. Çin Merkez Bankası salgının ekonomik zararlarını önlemek adına önlemler almaya çalışıyor. Bu çerçevede bankanın orta vadeli faiz oranlarını düşürdüğü açıklandı. Japonya’da da ekonominin son 6 yılın en hızlı daralmasını gösterdiği belirtiliyor.
Singapur’da 2020 yılına ilişkin büyüme beklentilerini değiştirdi ve oranların düşürdüldüğünü açıkladı.
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