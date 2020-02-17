Corona Virüsü Salgını Tehlikeli Biçimde Sürüyor

Corona virüsü salgını tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam ediyor. Salgına ilişkin son verilere göre Çin’de hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1770’e ulaşırken toplam vaka sayısı da 70 bin 548’e ulaştı.

Hastalığa son bir günde yakalananların sayısı da 105 kişi artarak bir günde 2048’e ulaştı. Hastalık tüm önlemlere rağmen hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde 1993 yeni vaka tespit edilirken bölgede corona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı da 100 kişi daha arttı.

Çin dışındaki ülkelerde salgına yakalananların sayısı da 500’ün üzerine çıktı. Çin’den sonra hasatlık nedeniyle ölümlerin görüldüğü ülkeler Japonya, Çin’in Hong Kong özerk bölgesi, Fransa Filipinler ve Tayvan oldu.

Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nden bir heyetin bugün Pekin’e gideceğini ve Guangdong ve Sichuan eyaletlerinde de incelemeler yapacaklarını açıkladı.

Çin Parlamentosu ve üst düzey istişare kurulunun da Mart ayında yapacağı yıllık olağan toplantısını ertelemeyi değerlendirdiği belirtiliyor. İlgili komisyonun 24 Şubat’ta biraraya gelerek erteleme kararını açıklaması bekleniyor.