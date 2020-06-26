''Corona Virüsü Salgını Uyuşturucu Sorununu Tetikleyebilir''

Corona virüsü salgınından küresel olarak etkilenen uyuşturucu kaçakçılarının birçok yeni yöntem denediği, bağımlılara uyuşturucu sağlamak için aralarında posta hizmetlerini kullanmanın da bulunduğu bir çok yeni dağıtım şekillerini denedikleri kaydedildi.

Raporda uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı, kullanımıyla ilgili bölgesel veriler de yayınlandı. UNODC raporunda, Corona salgınının uyuşturucu piyasasını da etkilediği, bağımlıların kullandıkları uyuşturucu maddeleri bulamamaları nedeniyle fiyatların arttığı, artan bağımlıların kullandığı maddelerin kalitesinin düştüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Dairesi (UNODC) tarafından yayınlanan 2020 Uyuşturucu Raporu'nda, 2018 yılında uyuşturucu kullanımının 2009 yılına kıyasla yüzde 30 oranında arttığı, dünyada 269 milyon kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu açıklandı.

İcra Direktörü Waly, ”Salgın hastalıkla birlikte artan işsizlik, küresel ekonomik durgunluk, daha çok yoksulları etkileyebilir. Bu dönemde yoksullar para kazanmak için uyuşturucu satma eğilimine girebilir. Toplumlar, COVID-19 krizi ve ekonomik gerileme, sağlık ve sosyal sistemlerde yaşananlarla başa çıkmaya çalışıyor. Bu dönemde yaşananlar, uyuşturucu kullanımının yol açtığı tehditleri daha tehlikeli hale getirdi” dedi.

UNODC İcra Direktörü Ghada Waly, dünyada ötekileştirilmiş grupların, gençlerin, kadınlar ve yoksulların daha çok küresel uyuşturucu sorununun bedelini ödediklerini belirterek, salgın hastalık sonrasında uyuşturucu kullanımın artabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Raporda, salgın hastalığın yayılmasıyla birlikte uyuşturucu bağımlılarının kullandıkları maddeleri bulamayınca yoksunluk içine girdikleri belirtilerek, bağımlıların çok daha kolay buldukları başka maddelere, sakinleştirici ilaçlara ve alkole yöneldikleri belirildi.

Waly, uyuşturucu sorunuyla mücadele etmek için tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiği belirterek, “Uyuşturucuyla mücadelede tüm hükümetlerinin çok daha fazla dayanışma göstermesi ve mücadeleye destek vermesi gerekir” dedi.

Dünyada 192 milyon kişi esrar kullanıyor

2018 yılında en fazla kullanılan uyuşturucunun esrar olduğu, dünyada 192 milyon kişinin esrar kullandığının belirtildiği raporda, opiyat kullanımına bağlı ölümlerin 2009 yılına oranla yüzde 71 arttığı kaydedildi. Uyuşturucu kullanımının 2000 ile 2018 yılları arasında gelişmekte olan ülkeler arasında gelişmiş ülkelere göre çok daha hızlı yükseldiği, gençler arasında bağımlılığın daha da arttığı belirtildi.

