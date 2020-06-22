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Corona Virüsü Salgını Vaka Sayısında Bir Günde Rekor Artış

22.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Pazar günü dünya genelinde, Corona virüsü vaka sayılarında rekor düzeyde artış görüldüğünü açıkladı. Salgın başladığından bu yana ilk kez, bir günde 183 bin yeni vaka görüldü

Corona Virüsü Salgını Vaka Sayısında Bir Günde Rekor Artış

Dünya Sağlık Örgütü, Pazar günü dünya genelinde, Corona virüsü vaka sayılarında rekor düzeyde artış görüldüğünü açıkladı. Salgın başladığından bu yana ilk kez, bir günde 183 bin yeni vaka görüldü

Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin açıklamalarına göre vakaların 116 binden fazla Amerika ve Latin Amerika ülkelerinde görüldü.

Brezilya’da bir günde 55 bin yeni vaka görülürken Amerika’da 36 binden fazla vaka tespit edildi. Hindistan’da da 15 bin civarında yeni vaka görüldü.

Amerika’da birçok eyalette yeni vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle Arizona, Teksas, Kuzey ve Güney Carolina ve Florida’da vaka sayılarında büyük artışlar olduğu ifade ediliyor.

Amerika Başkanı Donald Trump hem Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hem de Cumartesi günü Tulsa şehrinde düzenlediği mitingte ABD’de vaka sayısının çok olduğunu çünkü çok fazla Corona testi yaptıklarını söylemişti.

Beyaz Saray’dan daha sonra yapılan açıklamada Başkan Trump’ın medyayı tiye aldığı ve şaka yaptığı söylenmişti.

İki hafta kadar önce ülkede hiç vaka kalmadığını duyuran Yeni Zelanda’da yurtdışından gelen yeni vakalar tespit edildi. Ülkede 9 yeni vaka tespit edildi. Vakaların karantina altında tutuldukları açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce de yaptığı açıklamalarda salgın riskinin henüz geçmediğini aksine artarak devam ettiğini dile getirmişti.

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