Corona Virüsü Salgınında Can Kaybı Sayısı 800 Bini Aştı

Bugüne dek dünyada genelinde görülen 23 milyondan fazla vakanın yaklaşık dörtte biri Amerika’da tespit edildi. Amerika bugüne dek tespit edilen 5 milyon 700 binden fazla vakayla dünyada en çok Corona virüsü vakasının görüldüğü ülke konumunda. Amerika’da 179 binden fazla kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Amerika’da salgının başındaki açıklamalarda ülke genelinde can kaybının 100 bin civarında olacağı tahminleri yapılırken bu sayı hali hazırda iki katına doğru ilerliyor. Diğer yandan Amerika yine dünyada en çok Corona virüsü testi yapan ülke durumunda. ABD’de bugüne dek 75 milyona yakın test yapıldı.

Dünyada birçok ülke ikinci dalga endişesi yaşarken henüz birinci dalgadaki vaka sayıları da artışını sürdürüyor.

Salgın nedeniyle tüm dünyada 803 binden fazla kişi hayatını kaybederken uzmanlar, Kuzey Yarımküre’de Eylül ayıyla birlikte başlayacak sonbahar ve ardından kış mevsiminin salgının hızını daha da arttırmasından endişe ediyorlar.

2019 yılının Aralık ayının son haftasında Çin’in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından dünyaya yayıldığına inanılan yeni tip Corona Virüsü COVID-19 salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok vaka görülen ikinci ülkeyse Brezilya. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da salgına yakalandığı ülkede bugüne dek görülen vaka sayısı 3,5 milyondan fazla. Ülkede 113 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan 1 milyardan fazla insanın yaşadığı Hindistan da dünyada en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke. Hindistan’da bugüne dek 3 milyona yakın vaka tespit edilirken 55 binden fazla kişi de salgın yüzünden öldü.

Hali hazırda aşıyı bulduğunu açıklayan ilk ülke olan ve aşı uygulamalarına Eylül ayında başlayacağını duyuran Rusya, en çok vaka görülen 4. ülke konumunda. Rusya’da 21 Ağustos itibariyle 950 binden fazla kişide COVID-19 virüsüne rastlanırken 16 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Her ne kadar Rusya aşıyı bulduğunu açıklasa da uluslararası kamuoyu ve sağlık çevreleri bu açıklamaya temkinli yaklaşıyor. Rusya’nın Eylül ayında üretim ve uygulamaya başlayacağı aşının ülkedeki vaka sayılarına nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.