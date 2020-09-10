Geçtiğimiz yılın son haftalarında Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan Corona virüsü salgınında can kaybı sayısı 900 bini aştı. Dünya genelinde bugüne dek salgına yakalanan kişi sayısı da 28 milyonu geçti.
Dünyanın modern çağda gördüğü en büyük salgınlardan biri olma yolunda ilerleyen Corona virüsü salgınına karşı halen etkili bir aşı geliştirilebilmiş değil. Şu ana dek dünya üzerinde 200’e yakın aşı çalışmasında sadece Rusya, aşıyı bulduğuna dair bir açıklama yaptı.
Son olarak İngiliz Oxford Üniversitesi’nin AstraZaneca firmasıyla birlikte yürüttüğü aşı çalışmasınına insan denemeleri de bir deneğin aşı sonrası rahatsızlanması üzerine durduruldu.
Kuzey Yarımküre’de sonbahar ve kış aylarına giriliyor olması nedeniyle uzmanlar, salgında ikinci ve daha büyük bir dalganın oluşabileceği endişesini dile getiriyorlar.
Salgın alınan önlemlere karşın dünya üzerinde yayılmaya devam ediyor. Halen daha dünyada en çok vaka görülen ülke ABD. Son dönemde artan vaka sayılarıyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da ikinci sıraya yükseldi.
En fazla vaka görülen ülke olan ABD’de can kaybı sayısı da 200 bine yaklaşıyor. Salgının ilk günlerinde ABD’de 100 bin civarında bir can kaybı olacağı tahmin ediliyordu ancak rakam daha şimdiden iki katına ulaşmış durumda.
Corona virüsü salgını dünya üzerinde 200’den fazla ülke ve yerleşim bölgesinde görülüyor. Dünya genelinde salgın nedeniyle her gün binin üzerinde kişi hayatını kaybediyor.
Türkiye'de de can kaybı sayıları artıyor
Türkiye’de de salgın son günlerde yeniden hız kazanmış durumda. Bir süre önce alınan önlemlerle binin altına düşen vaka sayıları yeniden 1500-1800 aralığında seyrediyor. Türkiye’de son dönemde günlük can kaybı sayılarında da artış göz çarpıyor. Sağlık Bakanlığı vefat sayılarındaki artışın, 65 yaş üstü vaka sayısının artmasına bağlı olduğunu belirtiyor.
Türkiye'de resmi verilere göre bugüne dek 284 bin 943 kişi salgına yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 837 kişi oldu.
Ancak tabip odaları ve muhalefet partileri Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin inandırıcı olmadığını gerçek sayıların bunun çok üzerinde olduğunu iddia ediyorlar.