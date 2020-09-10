Geçtiğimiz yılın son haftalarında Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan Corona virüsü salgınında can kaybı sayısı 900 bini aştı. Dünya genelinde bugüne dek salgına yakalanan kişi sayısı da 28 milyonu geçti.

Dünyanın modern çağda gördüğü en büyük salgınlardan biri olma yolunda ilerleyen Corona virüsü salgınına karşı halen etkili bir aşı geliştirilebilmiş değil. Şu ana dek dünya üzerinde 200’e yakın aşı çalışmasında sadece Rusya, aşıyı bulduğuna dair bir açıklama yaptı.

Son olarak İngiliz Oxford Üniversitesi’nin AstraZaneca firmasıyla birlikte yürüttüğü aşı çalışmasınına insan denemeleri de bir deneğin aşı sonrası rahatsızlanması üzerine durduruldu.

Kuzey Yarımküre’de sonbahar ve kış aylarına giriliyor olması nedeniyle uzmanlar, salgında ikinci ve daha büyük bir dalganın oluşabileceği endişesini dile getiriyorlar.

Salgın alınan önlemlere karşın dünya üzerinde yayılmaya devam ediyor. Halen daha dünyada en çok vaka görülen ülke ABD. Son dönemde artan vaka sayılarıyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da ikinci sıraya yükseldi.