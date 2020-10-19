Corona Virüsü Salgınında Dünya Genelinde Vaka Sayısı 40 Milyonu Aştı

Dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 40 milyonu geçti. Kuzey Yarımküre’de kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar görülmeye başlandı.
Resmi rakamlara göre vaka sayısı 40 milyonu aşmış olsa da uzmanlar gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini dile getiriyorlar. Benzer şekilde can kaybı sayılarının da açıklananlardan fazla olduğu ifade ediliyor.
Verilere göre, vaka sayısının 30 milyondan 40 milyona yükselmesi sadece 32 gün sürdü. Vaka sayısı 20 milyondan 30 milyona 38 günde, 10 milyondan 20 milyona 44 günde, 10 milyona kişiyeyse 3 ayda yükselmişti.
Geçen hafta bir günde 400 bin vakayla dünya genelinde en fazla vaka görülen gün yaşanmıştı. Geride bıraktığımız hafta ortalaması da günde 347 bin vaka oldu. Ekim ayının ilk haftasındaki ortalama sayı günde 292 bin vakaydı.
ABD, Hindistan ve Brezilya halen daha Corona virüsü salgınının en etkili olduğu ülkeler durumunda.
ABD’de her 10 bin kişide 247 civarında vaka görülürken Hindistan’da 55, Brezilya’daysa 248 kişi olarak görülüyor.
Avrupa kıtasında da bir günde görülen toplam vaka sayısı 15 binin üzerine çıkmış durumda. İtalya, Hollanda, Almanya, Avusturya, Polonya, Ukrayna, Kıbrıs Rum Kesimi, ve Çekya’da son olarak rekor sayıda yeni vaka tespit edildiği açıklandı.
Dünya genelindeki vaka sayılarının yüzde 17’si Avrupa’da bulunuyor. Tüm dünyada Corona virüsü salgını kaynaklı can kayıplarının da yüzde 22’si, Avrupa kıtasında gerçekleşti.
İngiltere’de bazı bölgelerde yeniden karantina uygulamasına geçildi. Fransa’da belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlandı.
Ortadoğu’da salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran’da, başkent Tahran’da alınan önlemlerin süresi uzatıldı. İran’da resmi açıklamalara göre, bugüne kadar 30 binden fazla kişi Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Salgının başından bu yana dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı da 1,1 milyonu aştı. Dünya Sağlık Örgütü, aşının bulunup yaygın olarak kullanılmaya başlanmasına kadar bu sayının 2 milyonu aşacağını tahmin ediyor.
Türkiye’de karantina altındaki kişi sayısı 20 bin 232
Türkiye’de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Ekim tarihi itibariyle 20 bin 232 kişinin Corona virüsü salgını karantinası altında olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 19 ilde bulunan 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiği belirtildi.