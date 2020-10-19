Corona Virüsü Salgınında Dünya Genelinde Vaka Sayısı 40 Milyonu Aştı

Dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 40 milyonu geçti. Kuzey Yarımküre’de kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar görülmeye başlandı.

Resmi rakamlara göre vaka sayısı 40 milyonu aşmış olsa da uzmanlar gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini dile getiriyorlar. Benzer şekilde can kaybı sayılarının da açıklananlardan fazla olduğu ifade ediliyor.

Verilere göre, vaka sayısının 30 milyondan 40 milyona yükselmesi sadece 32 gün sürdü. Vaka sayısı 20 milyondan 30 milyona 38 günde, 10 milyondan 20 milyona 44 günde, 10 milyona kişiyeyse 3 ayda yükselmişti.

Geçen hafta bir günde 400 bin vakayla dünya genelinde en fazla vaka görülen gün yaşanmıştı. Geride bıraktığımız hafta ortalaması da günde 347 bin vaka oldu. Ekim ayının ilk haftasındaki ortalama sayı günde 292 bin vakaydı.

ABD, Hindistan ve Brezilya halen daha Corona virüsü salgınının en etkili olduğu ülkeler durumunda.

ABD’de her 10 bin kişide 247 civarında vaka görülürken Hindistan’da 55, Brezilya’daysa 248 kişi olarak görülüyor.