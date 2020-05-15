Corona Virüsü Salgınında Eczacılar Sorunlarına Çözüm Bekliyor

Türkiye’de 14 Mayıs 1839’da Mekteb-i Tıbbiye’de eczacılık sınıfı açılması dolayısıyla her yıl Eczacılar Günü olarak düzenlenen anma etkinliğinde bugün gündemde Corona virüsü salgını ve süreçte hayatını kaybetmiş eczacılar ile eczane personeli vardı. Eczacılar, Corona virüsü salgını günlerinde Türkiye’de maske dağıtımı ve satışında yaşanan sıkıntılardan rahatsızlıklarını ifade ederek, elektronik reçete, malzeme ve dezenfektasyon desteği taleplerine yanıt bekliyor. Türkiye’de 14 Mayıs tarihinin bilimsel eczacılık başlangıcı kabul edilmesiyle 181’inci kez Eczacılar Günü kutlandı. Hala süren Corona virüsü salgının gölgesinde geçen günde eczacılar özellikle de maske dağıtımı ve satışında vatandaşlarla ile karşı karşıya bırakılmış olmaktan üzüntülerini ifade etti. Türk Eczacılar Birliği (TEB) salgında devam eden bulaş riskini azaltmak açısından taleplerine ise Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt verilmesini beklediklerini yineledi. TEB Genel Başkanı Erdoğan Çolak, 14 Mayıs dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, eczanelerde Corona virüsü desteğini bulaş riskini azaltmak için mutlaka desteğe ihtiyaç duyduklarını mesajını verdi. Bu amaçla neler yapılabileceğini açıklayan Çolak, “Hastane veya serbest, tüm eczacılarımız ve eczane çalışanlarımıza kişisel koruyucu ekipman desteğinin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Kağıt reçetelerin tamamen kaldırılmasını ve tamamen elektronik reçeteye geçilmesini talep ediyoruz. Eczane çalışma saatlerinin bölgesel özelliklere göre mümkün olduğunca kısıtlanmasını istiyoruz. Eczanelerin dezenfektasyonunun belediyelerce yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Salgın süreciyle ilgili beklentileri kapsamında ekonomik destek de beklediklerini kaydeden Çolak, “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczanelere yapılan geri ödemelerde uygulanan iskonto oranlarının pandemi sürecinde kaldırılmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasındaki ilaç alım protokolünde yer alan indirim bareminin altında kalarak Kurum'a iskonto yapmayan meslektaşlarımızın reçete başı hizmet bedellerinin iki katına çıkarılmasını talep ediyoruz. İlaç fiyatlarına göre değişen orandaki yüzdesel karlılıkların her üç kademe için 5 puan artırılmasını istiyoruz. Ekonomik destek ve teşvik paketlerinde eczacılarımızın da yer almasını istiyoruz. İlaç sanayicileri ve depocuların, eczanelerin ekonomik küçülme ve giderek çöküşüne neden olan değil, tedarik zincirinin bir aktörü olarak bizlere destek olan bir tutum içinde olmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı. TEB, kaybettikleri meslektaşları anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması için illerdeki ecza odası yönetimlerine ve eczacılara da çağrıda bulundu. Bu çerçevede, Ankara Eczacı Odası yönetimi de sabah 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyareti ardından oda binası önünde saygı duruşundaydı.