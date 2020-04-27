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Corona Virüsü Salgınında Endişe Verici Rakamlar

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

İngiltere'nin seçkin üniversitelerinden Imperial College London'ın araştırmasına göre sosyal teması yüzde 60 oranında azaltarak yaşlıları korumak, nüfusun geri kalanı içinse sosyal teması yüzde 40 azaltarak virüsün yayılmasını yavaşlatmak, 20 milyon insanın hayatını kurtarabilir

Corona Virüsü Salgınında Endişe Verici Rakamlar

İngiltere'nin seçkin üniversitelerinden Imperial College London’ın yaptığı araştırmaya göre Corona virüsünün yayılmasına karşı hiçbir önlem alınmaması ya da kısıtlayıcı uygulama başlatılmaması, bu yıl küresel çapta yedi milyar insanın Corona enfeksiyonu kapmasına, 40 milyon insanınsa ölmesine neden olabilirdi. Imperial College'dan uzmanlar, Corona virüsüne karşı birçok ülkenin aldığı ulusal çaplı önlemlerin önümüzdeki haftalarda salgının yavaşlatılması açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Imperial College araştırmasına göre sosyal teması yüzde 60 oranında azaltarak yaşlıları korumak, nüfusun geri kalanı içinse sosyal teması yüzde 40 azaltarak virüsün yayılmasını yavaşlatmak, 20 milyon insanın hayatını kurtarabilir.

Bu, Imperial College uzmanlarının Corona virüsü salgınının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkmasından sonra salgına ilişkin olarak yayınladıkları 12'nci rapor. Uzmanlar, ölüm vakası sayısını yarı yarıya azaltacak önlemler alınması durumunda bile tüm ülkelerin sağlık sistemlerinin kapasitesinin kısa sürede dolacağı uyarısında bulunuyor.

Bu etkinin, sağlık hizmetleri kapasitesinin en zayıf olduğu düşük gelirli ülkelerde en ağır şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Matematiksel biyoloji profesörü Neil Ferguson'un liderliğinde yürütülen araştırmaya göre sağlık hizmetlerine olan küresel çaptaki talebi kontrol edilebilir sınırlar dahilinde tutmanın tek yolu, kamu sağlığını koruyucu önlemlerin hızla yürürlüğe girmesi. Çok sayıda test yapmak, doğrulanmış vakaları tecrit etmek ve sosyal mesafe kurallarının kapsamını genişletmek, bu önlemlerin başında geliyor.

Neil Ferguson ve ekibinin Corona virüsü salgınına ilişkin yayınladığı 10'uncu rapor, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin hükümetlerinin sosyal mesafe kurallarını sıkılaştırmaları ve sokağa çıkma yasağı kararı almalarında kilit rol oynamıştı.

Imperial College'ın mevcut verileri ve olası sonuçların tahminlerini kullanan matematiksel modelleme analizi, tüm ülkelerin önlemleri erken safhada alıp devam ettirmesi durumunda 38 milyon 700 bin insanın hayatının kurtulacağına işaret ediyor.

Araştırmada, ”Aşılar ya da etkili tedavi yöntemleri geliştirilene kadar yeni salgınların ortaya çıkma riskini engellemek için sosyal teması baskılayıcı önlemlerin belirli ölçüde sürdürülmesi gerekiyor,” ifadesi yer alıyor.

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