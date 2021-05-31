Corona Virüsü Salgınında Geçen Hafta Yaşananlar

Amerika geçen haftaya Wall Street Journal Gazetesi’nin çarpıcı iddiasıyla başladı. Gazete, bir ABD istihbarat raporuna dayanarak, Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden üç araştırmacının, Çin'in ilk Corona virüsü vakalarını bildirmesinden bir ay önce, 2019'un Kasım ayında hastanede tedavi altına alındığını yazdı. ABD istihbarat daireleri haberleri inceleme altına aldı.
Başkan Joe Biden, "İstihbarat dairelerinden, bizi kesin bir sonuca yaklaştırabilecek bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkartmasını ve 90 gün içinde bana rapor vermesini istedim" dedi.
ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllık toplantısında şeffaflık çağrısı yaptı ve “Corona virüsü soruşturmasının ikinci aşaması şeffaf ve bilime dayalı olmalı. Uluslararası uzmanların virüsün kaynağını ve salgının ilk günlerini bağımsız şekilde, derinlemesine inceleme izni verilmeli” diye konuştu.
Daha kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiği görüşünde olan
Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü’nün en etkin ismi Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Anthony Fauci de, “Çoğumuz, bunun doğal bir olay olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve hayvandan insana geçtiğini düşünüyoruz. Ancak bunun yanıtını yüzde yüz bilmiyoruz” dedi.
Yine Beyaz Saray danışmanlarından Andy Slavitt de, dünya çapında 3 buçuk milyon insanın yaşamına mal olan virüsün kökenini bulmanın "kritik bir öncelik" olduğunu söyledi.
Bu arada, iki Kongre yetkilisi Reuters'a Senato ve Temsilciler Meclisi istihbarat komisyonlarının Corona virüsünün kökenleri ve Trump yönetiminin krizi nasıl yönettiğiyle ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüklerini söyledi.
Temsilciler Meclisi komisyonundaki Cumhuriyetçi azınlık, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne odaklanan bir rapor yayınlamış ve raporda salgınının laboratuvar sızıntısı sonucu olabileceği yönünde "önemli ikinci dereceden kanıtlar" olduğu iddia edilmişti.
Çin tarafıysa Wuhan’daki viroloji laboratuvarından üç personelin hasta olduğu bilgisini kesin bir dille yalanlıyor.
Corona virüsünün kökeniyle ilgili tartışmalar sürerken, Amerika’da hafta, salgın açısından olumlu haberlerle başladı. Hafta başında yedi günlük ortalama vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 25 düşüşle 23 binin altına indi.
Aşı cephesinde hafta boyunca da önemli gelişmeler yaşandı.
Pfizer, şirketin 20 bileşenli zatürre aşısı adayını, Corona virüsüne karşı güçlendirici üçüncü doz aşıyla kullanan yeni bir kombinasyonu, 65 yaş üstü tam aşılanmış yetişkinler üzerinde denemeye başladı.
Öte yandan Corona virüsü aşısının 2-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanması için acil kullanım onayı başvurusunda bulunmaya hazırlanan firma, 2 yaş altı bebeklerde de çalışmalarını sürdürüyor. New York’ta anne ve babası doktor olan 8 aylık Enzo Micollo, iki doz Corona virüsü aşısı olan en küçük bebek oldu. Enzo ve diğer bebeklerde herhangi bir yan etki görülmedi.
Corona virüsüne karşı aşı geliştiren firmalardan biri olan Moderna da, aşısının 12 ila 17 yaş arası gruplarda yüzde 100 güvenli ve etkili olduğunu açıkladı. Firma yetkilileri, aşının bu yaş grubunda uygulanmasına onay almak için Haziran ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuru yapmaya hazırlanıyor. Başvurunun onaylanması halinde Moderna aşısı, çocuklar için ülkede onaylanan ikinci Corona virüsü aşı olacak.
Ancak ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, 2021’nin ilk dört ayında tamamen aşılanmış kişilerin onda birinin Corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Bu süreçte aşı olan 101 milyon kişiden 10 bin 262’si aşı olduktan sonra Corona virüsüne yakalandı. Bu kişilerin yüzde ikisi yani 160 kişi hayatını kaybetti.
Kısacası aşı konusunda yaşanan tüm ilerlemelere rağmen Corona virüsü salgını gündemden düşecek gibi görünmüyor.