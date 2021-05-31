Corona Virüsü Salgınında Geçen Hafta Yaşananlar

Amerika geçen haftaya Wall Street Journal Gazetesi’nin çarpıcı iddiasıyla başladı. Gazete, bir ABD istihbarat raporuna dayanarak, Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden üç araştırmacının, Çin'in ilk Corona virüsü vakalarını bildirmesinden bir ay önce, 2019'un Kasım ayında hastanede tedavi altına alındığını yazdı. ABD istihbarat daireleri haberleri inceleme altına aldı. Başkan Joe Biden, "İstihbarat dairelerinden, bizi kesin bir sonuca yaklaştırabilecek bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkartmasını ve 90 gün içinde bana rapor vermesini istedim" dedi. ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Dünya Sağlık Örgütü’nün yıllık toplantısında şeffaflık çağrısı yaptı ve “Corona virüsü soruşturmasının ikinci aşaması şeffaf ve bilime dayalı olmalı. Uluslararası uzmanların virüsün kaynağını ve salgının ilk günlerini bağımsız şekilde, derinlemesine inceleme izni verilmeli” diye konuştu. Daha kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiği görüşünde olan

Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü’nün en etkin ismi Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Anthony Fauci de, “Çoğumuz, bunun doğal bir olay olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve hayvandan insana geçtiğini düşünüyoruz. Ancak bunun yanıtını yüzde yüz bilmiyoruz” dedi.

Yine Beyaz Saray danışmanlarından Andy Slavitt de, dünya çapında 3 buçuk milyon insanın yaşamına mal olan virüsün kökenini bulmanın "kritik bir öncelik" olduğunu söyledi. Bu arada, iki Kongre yetkilisi Reuters'a Senato ve Temsilciler Meclisi istihbarat komisyonlarının Corona virüsünün kökenleri ve Trump yönetiminin krizi nasıl yönettiğiyle ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüklerini söyledi. Temsilciler Meclisi komisyonundaki Cumhuriyetçi azınlık, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne odaklanan bir rapor yayınlamış ve raporda salgınının laboratuvar sızıntısı sonucu olabileceği yönünde "önemli ikinci dereceden kanıtlar" olduğu iddia edilmişti. Çin tarafıysa Wuhan’daki viroloji laboratuvarından üç personelin hasta olduğu bilgisini kesin bir dille yalanlıyor. Corona virüsünün kökeniyle ilgili tartışmalar sürerken, Amerika’da hafta, salgın açısından olumlu haberlerle başladı. Hafta başında yedi günlük ortalama vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 25 düşüşle 23 binin altına indi. Aşı cephesinde hafta boyunca da önemli gelişmeler yaşandı.