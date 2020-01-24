Corona Virüsü Salgınında Gelinen Son Durum

Çin Wuhan kentinden yayılmaya başlayan corona virüsü rahatslığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Dünya genelinde şu an 800’den fazla kişide de hastalığın görüldüğü belirtiliyor.
Hastalığa dair şu ana dek bilinenler;
Şu ana dek Çin’de tespit edilen vaka sayısı 830’a ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre hastalık nedeniyle 25 kişi de hayatını kaybetti.
Hastalığın Wuhan’daki bir hayvan pazarından yayıldığı biliniyor. İlk anda sadece hayvanlardan insanlara bulaştığı sanılıyordu ancak daha sonra insandan insane geçtiği de anlaşıldı.
Şu ana kadar Çin dışında Tayland’da 4, Singapur’da 3, Japonya, Güney Kore ve Vietnam’da 2, Tayvan ve Amerika’da 1 vakaya rastalandı.
Dünya Sağlık Örgütü salgınla ilgili olarak Çin için acil durum ilan etti ancak dünya geneli için böyle bir duyuruda bulunmadı.
Hastalık kendisini yüksek ateş, öksürük ve nefes alma zorluğu şeklinde belli ediyor.
Hastalığın özellikle yaşlılarda tehlikeli olduğuna dikkat çekiliyor.
Hali hazırda 3 farklı araştırma grubu hastalığa karşı bir aşı geliştirmek üzere çalışıyorlar. Uzmanlar Haziran ayına kadar en az bir aşının geliştirilmesini planlıyorlar.
İlk bulgular virüsün yılanlardan insanlara geçtiği yönündeydi ancak Çin hükümeti tıbbi danışmanlarından Zhong Nanshan porsuk ve farelerden de geçmiş olabileceğini söyledi.
Hastalığın ilk ortaya çıktığı Wuhan kenti karantina altına alındı ve şehire seyahat kısıtlaması uygulanıyor.
Wuhan yakınında 7 milyon nüfuslu Huanggang şehrinde de toplu taşıma durduruldu, sinema tiyatro ve kafeler gibi insanların toplu olarak bulundukları mekanlar kapatıldı.
Pekin’de de Yasak Şehir’ girişler ve büyük turist gruplarına kısıtlamalar getirildi.
Şangay’daki Disney Parkı da Cumartesi günü itibariyle kapalı olacak.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede Çin’den gelen yolcuları kontrol amacıyla termal kameralarla önlemler alındı.
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