HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Corona Virüsü Salgınında Gelinen Son Durum

Corona Virüsü Salgınında Gelinen Son Durum

24.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Çin Wuhan kentinden yayılmaya başlayan corona virüsü rahatslığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Dünya genelinde şu an 800’den fazla kişide de hastalığın görüldüğü belirtiliyor

Corona Virüsü Salgınında Gelinen Son Durum

Çin Wuhan kentinden yayılmaya başlayan corona virüsü rahatslığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Dünya genelinde şu an 800’den fazla kişide de hastalığın görüldüğü belirtiliyor.

Hastalığa dair şu ana dek bilinenler;

Şu ana dek Çin’de tespit edilen vaka sayısı 830’a ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre hastalık nedeniyle 25 kişi de hayatını kaybetti.

Hastalığın Wuhan’daki bir hayvan pazarından yayıldığı biliniyor. İlk anda sadece hayvanlardan insanlara bulaştığı sanılıyordu ancak daha sonra insandan insane geçtiği de anlaşıldı.

Şu ana kadar Çin dışında Tayland’da 4, Singapur’da 3, Japonya, Güney Kore ve Vietnam’da 2, Tayvan ve Amerika’da 1 vakaya rastalandı.

Dünya Sağlık Örgütü salgınla ilgili olarak Çin için acil durum ilan etti ancak dünya geneli için böyle bir duyuruda bulunmadı.

Hastalık kendisini yüksek ateş, öksürük ve nefes alma zorluğu şeklinde belli ediyor.

Hastalığın özellikle yaşlılarda tehlikeli olduğuna dikkat çekiliyor.

Hali hazırda 3 farklı araştırma grubu hastalığa karşı bir aşı geliştirmek üzere çalışıyorlar. Uzmanlar Haziran ayına kadar en az bir aşının geliştirilmesini planlıyorlar.

İlk bulgular virüsün yılanlardan insanlara geçtiği yönündeydi ancak Çin hükümeti tıbbi danışmanlarından Zhong Nanshan porsuk ve farelerden de geçmiş olabileceğini söyledi.

Hastalığın ilk ortaya çıktığı Wuhan kenti karantina altına alındı ve şehire seyahat kısıtlaması uygulanıyor.

Wuhan yakınında 7 milyon nüfuslu Huanggang şehrinde de toplu taşıma durduruldu, sinema tiyatro ve kafeler gibi insanların toplu olarak bulundukları mekanlar kapatıldı.

Pekin’de de Yasak Şehir’ girişler ve büyük turist gruplarına kısıtlamalar getirildi.

Şangay’daki Disney Parkı da Cumartesi günü itibariyle kapalı olacak.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede Çin’den gelen yolcuları kontrol amacıyla termal kameralarla önlemler alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Irak’ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladıIrak’ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı
AB Kurumlarından Brexit'e OnayAB Kurumlarından Brexit'e Onay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çin Seddi'ne Corona virüsü yasağı!

Çin Seddi kapatıldı!

Irak’ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı

Irak’ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı

Yunanistan’dan Türkiye'ye sert tepki: Her hangi bir saldırı olursa...

Yunanistan’dan sert tepki: Her hangi bir saldırı olursa...

Yeni sosyal medya trendi: İki blok da aynı renk mi?

Yeni sosyal medya trendi: İki blok da aynı renk mi?

"Erkek arkadaşım çoraplarını koklarken benimle birlikte ol!"

Erkek arkadaşım çoraplarını koklarken benimle birlikte ol!

Ölü rahibin sesi 3 bin yıl sonra hayata döndürüldü

Ölü rahibin sesi 3 bin yıl sonra hayata döndürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.