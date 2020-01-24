Corona Virüsü Salgınında Gelinen Son Durum

Çin Wuhan kentinden yayılmaya başlayan corona virüsü rahatslığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Dünya genelinde şu an 800’den fazla kişide de hastalığın görüldüğü belirtiliyor.

Hastalığa dair şu ana dek bilinenler;

Şu ana dek Çin’de tespit edilen vaka sayısı 830’a ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre hastalık nedeniyle 25 kişi de hayatını kaybetti.

Hastalığın Wuhan’daki bir hayvan pazarından yayıldığı biliniyor. İlk anda sadece hayvanlardan insanlara bulaştığı sanılıyordu ancak daha sonra insandan insane geçtiği de anlaşıldı.

Şu ana kadar Çin dışında Tayland’da 4, Singapur’da 3, Japonya, Güney Kore ve Vietnam’da 2, Tayvan ve Amerika’da 1 vakaya rastalandı.

Dünya Sağlık Örgütü salgınla ilgili olarak Çin için acil durum ilan etti ancak dünya geneli için böyle bir duyuruda bulunmadı.

Hastalık kendisini yüksek ateş, öksürük ve nefes alma zorluğu şeklinde belli ediyor.

Hastalığın özellikle yaşlılarda tehlikeli olduğuna dikkat çekiliyor.