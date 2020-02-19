Corona Virüsü Salgınında Ölü Sayısı 2000'i Aştı

Corona virüsü salgınından ölenlerin sayısı 2 bini geçti. Resmi açıklamaya göre Çin’de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2004 kişi oldu. Aralık ayında başlayan salgının çıkış noktası olan Hubei eyaletinde mevcut ölümlerin üçte ikisinin yaşandığı bölge oldu.

Öte yandan yine resmi rakamlara göre hastalığa yakalananların sayısı da 74 bine ulaştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, hastalığın yayılmasını önleme konusunda gözle görülür bir ilerleme sağladıklarını söyledi.

Salgının yayılma hızında az da olsa bir düşüş görülse de Dünya Sağlık Örgütü dikkatli olunması ve rehavete düşülmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. DSÖ’ye göre salgın henüz önüne geçilmekten çok uzak bir noktada bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgına ilişkin son yaptığı değerlendirmede, Çin dışındaki vakalar konusunda anlamlı bir sonuca ulaşılmasını sağlayacak şekilde bilgiye sahip olunmadığına dikkat çekti.