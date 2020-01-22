Corona Virüsü Salgınında Ölü Sayısı 9 Vaka Sayısı 440'a Yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri corona virüsü rahatsızlığına ilişkin son verileri açıkladılar. Buna göre ülke genelinde tespit edilen vaka sayısı 440 hayatını kaybeden kişi sayısı da 9 olarak duyuruldu. Yetkililer salgının önüne geçilmesi için alınan önlemlerin arttırıldığını belirtti.
Bugüne dek hasta olan kişilerle kontak halinde bulunan 2197 kişi de karantina altına alınmış durumda. Yetkililerin açıklamasına göre 765 kişi de karantinadan çıkarıldı. Şu ana kadar hastalığa yakalananlardan 15 kişinin sağlık çalışanları olduğu açıklandı.
Öte yandan gözler bugün Dünya Sağlık Örgütü’nün salgın nedeniyle yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Örgüt salgının başlaması üzerine acil toplanma kararı almıştı. Örgüt henüz hastalığın çıkış nedeninin tam olarak tespit edilemediğini duyurmuştu. Çinli yetkililer hastalığın Wuhan kentinde deniz ürünleri satışının yapıldığı bir pazardaki hayvanlardan kaynaklandığını tespit ettiklerini söylüyorlar. Hastalığın ilk anda hayvanlardan insanlara bulaştığı açıklanmış ancak daha sonra insandan insane da geçtiği tespit edilmişti.
Hastalığın yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtileri bulunduğu belirtiliyor.
Çin’de bu haftasonu başlayacak yeni yıl tatili nedeniyle milyonlarca kişinin ülke içerisinde seyahate çıkacak olması hastalığın yayılma hızını arttıracağı nedeniyle endişe yaratıyor.
Çin sağlık yetkilileri yeni corona virüsü salgınının 2003 yılında görülen SARS hastalığı kadar hızla yayılmadığını ve onun kadar tehlikeli olmadığını dile getiriyorlar. SARS dünya genelinde 700’den fazla kişinin ölümüne neden olmuş ve binlerce kişiyi etkilemişti.
Asya ülkelerinden Tayvan’da bir vaka tespit edildiği açıklandı. Bu kişinin Çin’de hastalığın ilk görüldüğü şehir olan Wuhan’dan Tayvan’a seyahat ettiği belirtildi. Çin’in kumarhaneler kenti Macau’da da bir vaka görüldüğü açıklandı. Kuzey Kore’nin de hastalığın ülkeye girişini engellemek adına bugünden itibaran turist kafilelerini kabul etmeyeceği belirtiliyor.
Amerika’nın Washington eyaletindeki Seattle kentinde de bir kişi de corona virüsü rahatsızlığı tespit edildiği açıklandı. Amerika daha önce New York, Los Angeles ve San Francisco havalimanlarında yolcuların hastalıkla ilgili kontrollerine başlamıştı.
2020 Tokyo Olimpiyatları Boks müsabakaları eleme mücadeleleri Şubat ayında hastalığın ilk görüldüğü Wuhan kentinde yapılacaktı ancak yetkililer turnuvanın iptal edildiğini duyurdular.
Asya’daki birçok havayolu şirketi de Wuhan kentine gitmek üzere bilet alan yolculara biletlerini iptal etme hakkı tanıdığını duyurdu. Bölgenin önde gelen havayolu şirketlerinden Cathay Pacific, kabin görevlilerine Çin’de yaptıkları uçuşlarda maske takmaları konusunda izin verildiğini duyurdu.
Rusya’da havalimanlarında yolcuların kontrolleri amaçlı sistemlerin kurulduğunu açıkladı. Ülkede en az 4 havalimanında denetimlerin başladığı belirtiliyor.
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