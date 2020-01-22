Corona Virüsü Salgınında Ölü Sayısı 9 Vaka Sayısı 440'a Yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri corona virüsü rahatsızlığına ilişkin son verileri açıkladılar. Buna göre ülke genelinde tespit edilen vaka sayısı 440 hayatını kaybeden kişi sayısı da 9 olarak duyuruldu. Yetkililer salgının önüne geçilmesi için alınan önlemlerin arttırıldığını belirtti.

Bugüne dek hasta olan kişilerle kontak halinde bulunan 2197 kişi de karantina altına alınmış durumda. Yetkililerin açıklamasına göre 765 kişi de karantinadan çıkarıldı. Şu ana kadar hastalığa yakalananlardan 15 kişinin sağlık çalışanları olduğu açıklandı.

Öte yandan gözler bugün Dünya Sağlık Örgütü’nün salgın nedeniyle yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Örgüt salgının başlaması üzerine acil toplanma kararı almıştı. Örgüt henüz hastalığın çıkış nedeninin tam olarak tespit edilemediğini duyurmuştu. Çinli yetkililer hastalığın Wuhan kentinde deniz ürünleri satışının yapıldığı bir pazardaki hayvanlardan kaynaklandığını tespit ettiklerini söylüyorlar. Hastalığın ilk anda hayvanlardan insanlara bulaştığı açıklanmış ancak daha sonra insandan insane da geçtiği tespit edilmişti.