Corona Virüsü Salgınında Son Durum

Asya ülkelerinde corona virüsü salgınına yakalananların sayısı artıyor. Son olarak Güney Kore’deki Amerikan üssünde görevli bir Amerikalı askerde corona virüsü görüldü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çarşamba günü 406 yeni vaka görüldüğü açıkladı. Bu sayı bir önceki güne göre 508 azalmış durumda. Son vakalarla birlikte Çin’de corona virüsü salgınına yakalananların sayısı 78 bin 604’e ulaştı. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı da 52 kişi daha artarak 2715’e çıktı.

Güney Kore ülkede görülen 1146 vakayla Çin’in ardından salgının en çok vurduğu ülke konumunda. Ülkede 169 yeni vakaya rastlandığı açıklandı. Bu kişilerden biri de ülkedeki Camp Carroll Amerika Askeri kampındaki 23 yaşındaki bir Amerikalı asker. Amerika’daysa bugüne kadar görülen vaka sayısı 57 oldu.

Japonya’da salgın nedeniyle iki hafta süreyle tüm spor müsabakalarına ara verilmesine karar verildi. Mevcut durum bu yaz ülkede düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ilişkin kaygıları da arttırıyor.

Japonya’da şu ana kadar 164 vakaya rastlandı. Salgın nedeniyle son olarak İtalya’da 11, İran’da 19 kişi hayatını kaybetti ve Çin dışında ölenlerin sayısı 50’ye ulaşmış oldu.