Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 15 Milyonu Aştı

Dünya genelinde Corona virüsü vakalarının sayısı 15 milyonu geçti. En çok vakanın görüldüğü ABD’de vaka sayıları 4 milyonun üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump son olarak yaptığı açıklamada “Maalesef durum iyiye gitmeden önce belki daha da kötüleşecek” yorumunda bulundu.

Amerika’nın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 5 ülke içerisinde Hindistan, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika yer alıyor. Son veriler halen daha Corona virüsü salgınının en hızlı şekilde Amerika kıtasında yayıldığını gösteriyor. Salgın hali hazırda dünya genelinde herhangi bir yavaşlama eğilimi de göstermiyor.

Corona virüsü salgını Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya başladığında 2 milyon vaka sayısına 15 hafta civarında ulaşılmıştı. Ancak 13 milyon vakadan 15 milyona yükseliş sadece 8 gün sürdü.

Uzmanlar birçok ülkenin kısıtlı oranda test uyguluyor olmasından dolayı gerçek vaka sayılarının tam olarak bilinemediğini asıl rakamın bunun çok üzerinde olabileceğini ifade ediyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Corona virüsü vakalarının sayısı dünyada her yıl görülen grip vakası sayılarını da 3’e katlamış durumda. Dünya genelinde Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 620 bine yaklaştı.