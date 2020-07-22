Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 15 Milyonu Aştı

Dünya genelinde Corona virüsü vakalarının sayısı 15 milyonu geçti. En çok vakanın görüldüğü ABD’de vaka sayıları 4 milyonun üzerine çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump son olarak yaptığı açıklamada “Maalesef durum iyiye gitmeden önce belki daha da kötüleşecek” yorumunda bulundu.
Amerika’nın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 5 ülke içerisinde Hindistan, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika yer alıyor. Son veriler halen daha Corona virüsü salgınının en hızlı şekilde Amerika kıtasında yayıldığını gösteriyor. Salgın hali hazırda dünya genelinde herhangi bir yavaşlama eğilimi de göstermiyor.
Corona virüsü salgını Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya başladığında 2 milyon vaka sayısına 15 hafta civarında ulaşılmıştı. Ancak 13 milyon vakadan 15 milyona yükseliş sadece 8 gün sürdü.
Uzmanlar birçok ülkenin kısıtlı oranda test uyguluyor olmasından dolayı gerçek vaka sayılarının tam olarak bilinemediğini asıl rakamın bunun çok üzerinde olabileceğini ifade ediyorlar.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Corona virüsü vakalarının sayısı dünyada her yıl görülen grip vakası sayılarını da 3’e katlamış durumda. Dünya genelinde Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 620 bine yaklaştı.
Vaka sayılarının artmaya devam etmesi bazı ülkelerde yeniden önlemlerin devreye alınmasına neden oluyor. ABD’de Başkan Donald Trump salgının başından buy ana ilk kez halkı maske takmaları gerektiği konusunda uyardı.
Brezilya’da aralarında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da bulunduğu 2,15 milyon kişi salgına yakalandı 81 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Bolsonaro da salgını ilk günlerde küçümsemiş ve önlemler alınmasına karşı çıkmıştı.
Vaka sayısının 1 milyonu aştığı ülkelerden biri olan Hindistan’da son olarak birgünde yaklaşık 40 bin yeni vaka tespit edildi. Ülke son günlerde salgınla birlikte kuzeydoğu eyaletlerindeki yıkıcı sel felaketleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyor.
İki bakanın da salgına yakalandığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 372 bin 628 kişiye ulaşırken can kaybı sayısı da 5 bin 173 kişi oldu.
Önlemler geri geliyor
Avrupa’da salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’da, Barcelona şehrinde bazı faaliyetlere yeniden kısıtlama getirilirken plajlarda bulunacak kişi sayısına da kısıtlama getirildi. Barcelona son olarak haftasonu için halka yeniden evde kalın uyarısında bulundu.
Avustralya’nın en büyük ikinci kenti Melbourne’da da halka dışarıda maske takma uyarısında bulunuldu.
Salgının başlangıç noktası olan Çin’de de halk ülke içerisinde uçakla seyahat edebilmek için mutlaka test yaptırmak zorunda.