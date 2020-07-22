HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 15 Milyonu Aştı

Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 15 Milyonu Aştı

22.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Dünya genelinde Corona virüsü vakalarının sayısı 15 milyonu geçti. Salgın nedeniyle görülen can kaybı da 620 bine yaklaştı

Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 15 Milyonu Aştı

Dünya genelinde Corona virüsü vakalarının sayısı 15 milyonu geçti. En çok vakanın görüldüğü ABD’de vaka sayıları 4 milyonun üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump son olarak yaptığı açıklamada “Maalesef durum iyiye gitmeden önce belki daha da kötüleşecek” yorumunda bulundu.

Amerika’nın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 5 ülke içerisinde Hindistan, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika yer alıyor. Son veriler halen daha Corona virüsü salgınının en hızlı şekilde Amerika kıtasında yayıldığını gösteriyor. Salgın hali hazırda dünya genelinde herhangi bir yavaşlama eğilimi de göstermiyor.

Corona virüsü salgını Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya başladığında 2 milyon vaka sayısına 15 hafta civarında ulaşılmıştı. Ancak 13 milyon vakadan 15 milyona yükseliş sadece 8 gün sürdü.

Uzmanlar birçok ülkenin kısıtlı oranda test uyguluyor olmasından dolayı gerçek vaka sayılarının tam olarak bilinemediğini asıl rakamın bunun çok üzerinde olabileceğini ifade ediyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Corona virüsü vakalarının sayısı dünyada her yıl görülen grip vakası sayılarını da 3’e katlamış durumda. Dünya genelinde Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 620 bine yaklaştı.

Vaka sayılarının artmaya devam etmesi bazı ülkelerde yeniden önlemlerin devreye alınmasına neden oluyor. ABD’de Başkan Donald Trump salgının başından buy ana ilk kez halkı maske takmaları gerektiği konusunda uyardı.

Brezilya’da aralarında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da bulunduğu 2,15 milyon kişi salgına yakalandı 81 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Bolsonaro da salgını ilk günlerde küçümsemiş ve önlemler alınmasına karşı çıkmıştı.

Vaka sayısının 1 milyonu aştığı ülkelerden biri olan Hindistan’da son olarak birgünde yaklaşık 40 bin yeni vaka tespit edildi. Ülke son günlerde salgınla birlikte kuzeydoğu eyaletlerindeki yıkıcı sel felaketleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyor.

İki bakanın da salgına yakalandığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 372 bin 628 kişiye ulaşırken can kaybı sayısı da 5 bin 173 kişi oldu.

Önlemler geri geliyor

Avrupa’da salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’da, Barcelona şehrinde bazı faaliyetlere yeniden kısıtlama getirilirken plajlarda bulunacak kişi sayısına da kısıtlama getirildi. Barcelona son olarak haftasonu için halka yeniden evde kalın uyarısında bulundu.

Avustralya’nın en büyük ikinci kenti Melbourne’da da halka dışarıda maske takma uyarısında bulunuldu.

Salgının başlangıç noktası olan Çin’de de halk ülke içerisinde uçakla seyahat edebilmek için mutlaka test yaptırmak zorunda.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Annesi koronaya yakalanan gencin hikayesi yürek burktu!Annesi koronaya yakalanan gencin hikayesi yürek burktu!
Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
Korkunç! Üç koyunun üzerinden araçla geçildi, bir tanesi yakıldı

Korkunç! Üç koyunun üzerinden araçla geçildi, bir tanesi yakıldı

Gerilim dorukta! ABD’den Çin’e 72 saat süre

Gerilim dorukta! ABD’den Çin’e 72 saat süre

Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı

Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı

Annesi koronavirüse yakalanan gencin yürekleri burkan hikayesi!

Annesi koronaya yakalanan gencin hikayesi yürek burktu!

64 yıl sonra bir ilk: Nobel Ödül Töreni salgın nedeniyle iptal edildi

64 yıl sonra bir ilk: Nobel Ödül Töreni salgın nedeniyle iptal edildi

Düğüne günler kala nişanlısı hakkındaki korkunç gerçeği öğrendi

Düğüne günler kala nişanlısı hakkındaki korkunç gerçeği öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.