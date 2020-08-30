Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 25 Milyonu Geçti

Yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgınında, dünyan genelindeki vaka sayısı 25 milyonu aştı. Salgın nedeniyle bugüne dek 850 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Yaz aylarında salgının yayılma hızı düşse dahi virüsün tüm dünyaya yayılmış olması salgının hız kesmemesine neden oldu. Dünya genelinde Ağustos ayında günlük yeni vaka artışı yüzde 1,2’ye kadar geriledi. Bu oran Temmuz’da 1,7, Haziran’da 1,8, Mayıs’ta 2,1, Nisan’da 4,6, Mart ayındaysa yüzde 7,7’ydi.

Özellikle dünya nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Yarımküre’de yaz aylarının sonlarına doğru yaklaşılması uzmanları salgının hız kazanacağı konusunda endişelendiriyor. Birçok ülke havaların soğumasıyla birlikte insanların daha fazla kapalı ortamlarda biraraya gelmeye başlayacak olmasından ve grip salgınıyla birleşecek olmasından dolayı salgında ikinci dalga endişesi yaşıyor.

ABD, 6 milyon 140 bine yakın vaka ve 186 binden fazla can kaybıyla dünya üzerinde Corona virüsü salgınının en etkili olduğu ülke durumunda. ABD’yi Latin Amerika ülkesi Brezilya izliyor. Brezilya’da hali hazırda 3 milyon 850 bine yakın vaka ve 120 binden fazla can kaybı var.