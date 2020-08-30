Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 25 Milyonu Geçti

Yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgınında, dünyan genelindeki vaka sayısı 25 milyonu aştı. Salgın nedeniyle bugüne dek 850 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.
Yaz aylarında salgının yayılma hızı düşse dahi virüsün tüm dünyaya yayılmış olması salgının hız kesmemesine neden oldu. Dünya genelinde Ağustos ayında günlük yeni vaka artışı yüzde 1,2’ye kadar geriledi. Bu oran Temmuz’da 1,7, Haziran’da 1,8, Mayıs’ta 2,1, Nisan’da 4,6, Mart ayındaysa yüzde 7,7’ydi.
Özellikle dünya nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Yarımküre’de yaz aylarının sonlarına doğru yaklaşılması uzmanları salgının hız kazanacağı konusunda endişelendiriyor. Birçok ülke havaların soğumasıyla birlikte insanların daha fazla kapalı ortamlarda biraraya gelmeye başlayacak olmasından ve grip salgınıyla birleşecek olmasından dolayı salgında ikinci dalga endişesi yaşıyor.
ABD, 6 milyon 140 bine yakın vaka ve 186 binden fazla can kaybıyla dünya üzerinde Corona virüsü salgınının en etkili olduğu ülke durumunda. ABD’yi Latin Amerika ülkesi Brezilya izliyor. Brezilya’da hali hazırda 3 milyon 850 bine yakın vaka ve 120 binden fazla can kaybı var.
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan ve bir milyardan fazla insanın yaşadığı Hindistan, 3,5 milyonu aşan vaka sayısıyla dünyada üçüncü sırada. Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle 64 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.
Bir süre önce aşı bulduğunu ve Eylül ayından itibaren aşının üretimi ve uygulamasına başlayacağını açıklayan Rusya, 990 binden fazla vaka sayısıyla dünyada en çok Corona virüsü vakası görülen 4. ülke konumunda. Rusya’da halen daha günde ortalama 5 bin civarında yeni vaka görülmeye devam ediyor.
Türkiye'de vaka sayısı tartışması sürüyor
Türkiye, resmi olarak açıklanan 267 bin 64 vakayla dünya sıralamasında en çok vaka görülen 18. ülke durumunda. Türkiye’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 6 bin 284 kişi.
Ancak Türkiye’de son dönemde başta Tabipler Birliği, bazı meslek odaları ve siyasetçiler vaka ve can kaybı sayılarının açıklanandan daha fazla olduğunu iddia ediyorlar.
Son olarak İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulundular.