Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 8 Milyona Dayandı

Dünya üzerinde halen en çok ülkenin görüldüğü ülke konumundaki Amerika’da toplam vaka sayısı 2 milyon 160 binin üzerine çıktı. Amerika’da siyah Amerikalı George Floyd’un polisin gözaltı işlemi sonrasında hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların, salgında yeni bir dalgaya neden olmasından endişe ediliyordu. Bir bakıma korkulan oldu ve başta Teksas ve Florida eyaletleri olmak üzere ülkede belirli noktalarda rekor düzeyde yeni vaka sayılarıyla karşılaşılmaya başlandı.

Çin’den başlayıp dünyaya yayılan salgında birçok ülkede ikinci dalga korkusu yaşanırken Latin Amerika ülkeleri hali hazırda salgının yeni merkez noktası durumunda. Ancak son günlerde Hindistan ve Pakistan’dan gelen 10 binli seviyelerdeki vaka sayıları da endişe yaratmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayının son haftasında Çin’in Wuhan kentine ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü COVID-19’un neden olduğu salgın 6,5 ayın sonunda tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyona dayanmış durumda. Can kaybı sayısı da yarım milyona doğru ilerliyor.

Amerika’da Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne dek hayatını kaybeden kişi sayısı da 118 bine dayandı.

Amerika’nın ardından en çok vaka görülen ülke Brezilya. Brezilya’da bugüne dek toplam 867 bin 882 vaka görülürken ülkede 43 bin 389 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ilk günden bu yana salgına dair önlemlerin alınmasına karşı çıkıyor ve ekonomik yıkımın salgının yaratacağı yıkımdan daha büyük olacağını savunuyordu.

Amerika’nın ardından 15 milyona yakın testle dünyada en çok Corona virüsü testi yapan ülke durumundaki Rusya’da vaka sayısı 529 bine yaklaştı. Rusya’da bugüne dek 7 bine yakın kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Son günlerde normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yeniden çok büyük artışlar gözlemlenmeye başlayan Hindistan dünyada en çok vaka görülen dördüncü ülke durumuna yükseldi. 1,3 milyar nüfusu bulunan ülkede toplam 333 bine yakın vaka tespit edilmiş durumda. Hindistan’da 9 bin 500’den fazla kişi de hastalık yüzünden hayatını kaybetti.