Corona Virüsü Salgınında Vaka Sayısı 80 Milyonu Aştı

Corona virüsü salgınının etkisinde geçen 2020 yılının son günleri yaşanırken dünya genelinde vaka sayısı da 80 milyonu aştı. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde salgın nedeniyle 1 milyon 760 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.
Corona virüsü salgınının halen en etkili olduğu ve en çok vaka görülen ülke ABD. ABD’de John Hopkins Üniversitesi verilerine göre vaka sayısı 18 milyon 985 bin 154 kişiye ulaştı. Salgın nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişi sayısı da 331 bin 916 kişi oldu.
ABD’de California eyaleti en çok vaka görülen ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet durumunda. California eyaletinin Los Angeles şehrinde bugüne dek 700 bine yakın vaka görülürken şehirde 9 bin 305 kişi de hayatını kaybetti. ABD’de en çok vaka görülen eyaletler sıralamasında California’yı Teksas, Florida ve New York izliyor.
ABD’nin ardından dünyada en çok vaka görülen ülkeyse Hindistan. Hindistan’da resmi verilere göre görülen vaka sayısı 10 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ülkede bugüne dek 147 bin 622 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Hindistan’ı 7 milyondan fazla vakayla Latin Amerika ülkesi Brezilya takip ediyor. John Hopkins Üniversitesi tarafından tutulan resmi kayıtlara göre Brezilya’da bugüne dek 190 bin 795 kişi Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya aynı zamanda Türkiye’yle birlikte Çin aşısı temin eden ülkelerden biri durumunda.
Dünya genelinde Brezilya’yı, Rusya, Fransa ve İngiltere takip ediyor. Listede İngiltere’nin ardından en çok vaka görülen ülkeler sıralamasında Türkiye yer alıyor. Türkiye’nin ardından en çok vaka görülen ülkeler olarak İtalya, İspanya ve Almanya dünyada en çok vaka görülen 10 ülke içerisinde sıralanıyor.
Türkiye genelinde en çok can kaybı görülen ülkeler sıralamasında 18. Sırada yer alıyor. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre bugüne dek salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 19 bin 624 kişiye ulaştı. Türkiye’de bugüne dek görülen toplam vaka sayısı da 2 milyon 133 bin 373 kişi oldu.