Corona Virüsü Salgınında “Yalan Beyana” Ceza

İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü salgınında hastalığı ve temas kurdukları kişilerle ilgili doğru bilgi vermeyenlere de hapis cezası verilebileceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, 11 Eylül tarihinde de, Corona virüsü pozitif olarak tespit edilmesine rağmen evde karantina şartını ihlal edenlere hapis cezası verilebileceğini bildirmişti. Maske takılması, sosyal mesafe zorunluluğuna uymayanlara para cezaları uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68443/covid-19-durum-raporu.html adresinde açıkladığı verilere göre, Türkiye’de yeni vaka sayısı artık her gün iyileşen hasta sayısının üzerinde. Bu durum Türkiye’de Corona virüsü salgınında “ikinci dalga” olarak yorumlanırken, dün itibariyle 72 can kaybıyla birlikte 11 Mart’tan bugüne 7.711 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 1.767 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 308 bin 69’a ulaştı. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 1.027 oldu ve böylece tedavisi tamamlanabilmiş hasta sayısı yeni vaka sayısından geride kalmayı sürdürdü. Mevcutta ağır hasta sayısı ise 1.561 olarak açıklandı. Bu tablo itibariyle ülke genelinde binlerce aktif durumda Corona virüsü vakası bulunduğu belirtiliyor.