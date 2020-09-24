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Corona Virüsü Salgınında “Yalan Beyana” Ceza

24.09.2020 18:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü salgınında hastalığı ve temas kurdukları kişilerle ilgili doğru bilgi vermeyenlere de hapis cezası verilebileceğini bildirdi

Corona Virüsü Salgınında “Yalan Beyana” Ceza

İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü salgınında hastalığı ve temas kurdukları kişilerle ilgili doğru bilgi vermeyenlere de hapis cezası verilebileceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, 11 Eylül tarihinde de, Corona virüsü pozitif olarak tespit edilmesine rağmen evde karantina şartını ihlal edenlere hapis cezası verilebileceğini bildirmişti. Maske takılması, sosyal mesafe zorunluluğuna uymayanlara para cezaları uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68443/covid-19-durum-raporu.html adresinde açıkladığı verilere göre, Türkiye’de yeni vaka sayısı artık her gün iyileşen hasta sayısının üzerinde. Bu durum Türkiye’de Corona virüsü salgınında “ikinci dalga” olarak yorumlanırken, dün itibariyle 72 can kaybıyla birlikte 11 Mart’tan bugüne 7.711 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 1.767 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 308 bin 69’a ulaştı. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 1.027 oldu ve böylece tedavisi tamamlanabilmiş hasta sayısı yeni vaka sayısından geride kalmayı sürdürdü. Mevcutta ağır hasta sayısı ise 1.561 olarak açıklandı. Bu tablo itibariyle ülke genelinde binlerce aktif durumda Corona virüsü vakası bulunduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı, 11 Eylül’deki genelgesiyle Corona virüsü pozitif olarak tespit edilmesine rağmen evde karantina şartını ihlal edenlere “halk sağlığını tehdit etme” nedeniyle hapis cezası verilebileceğini bildirmişti. Zorunlu izolasyon, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72’nci maddesindeki “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler” ile ilgili hüküm kapsamında uygulanıyordu. Buna ilaveten İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerince karantina olması gerekliyken bunu ihlal edenler hakkında Ceza Kanunu’nun 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunacak. Bu maddede, “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü bulunuyor.

Bugün de İçişleri Bakanlığı, Corono virüsü salgını takibini olumsuz etkileyen, temas durumu ve hastalık durumuyla ilgili eksik ya da yalan bilgi verenlerle ilgili bir genelge yayımladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre, Corona virüsü tanısı koyulmuş kişiler, temaskurdukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında suç duyurusunda bulunulacak. Kimler tarafından eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlar/bildirimlerde bulunulduğuyla ilgiliİl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınacak. Bu kararlar doğrultusunda valilik/kaymakamlıklarca söz konusu kişiler hakkında suç duyurusu işlemi yerine getirilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu sonrasında yargı kararıyla bu kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilecek. Bu maddede “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmü bulunuyor.

Genelgede, valiliklere, İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulduğu, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişileri de yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutma şartı getirildiği anımsatıldı. Ayrıca Corona virüsü tanısı konulan hastaların örneğin ekonomik kaygılarla özel sektörde çalıştıkları için eksik veya yalan bilgi verildiği ifade edildi. Bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişiler tarafından örneğin kamu personeli olarak izin alabilmek amacıyla temaslı olduğu bilgisi verildiği dile getirildi. Bu nedenle temas durumuyla ilgili eksik veya yalan beyanda bulunanlarla ilgili işlem yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtildi.

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