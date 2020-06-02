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Corona Virüsü Salgınının Yeni Merkez Üssü Latin Amerika

02.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınının dünya üzerindeki yeni merkez üssünün Latin Amerika olduğunu açıkladı

Corona Virüsü Salgınının Yeni Merkez Üssü Latin Amerika

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınının dünya üzerindeki yeni merkez üssünün Latin Amerika olduğunu açıkladı. Salgın Çin’de başlayarak daha sonra Avrupa ve Amerika’da etkili olmuştu. Son olarak da Latin Amerika ülkeleri salgından en çok etkilenen bölgeler haline geldi.

Latin Amerika ülkelerinde hali hazırda görülen ölüm oranı Avrupa ve Amerika’daki oranları aşmış vaziyette.

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada Pazartesi günü itibariyle Latin Amerika ülkelerinde 938 bine yakın vaka bulunduğu belirtildi. Aralarında Brezilya, Şili ve Ekvador’un bulunduğu Latin Amerika ülkelerinde yaklaşık 50 bin kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgından en çok etkilenen Latin Amerika ülkesi olan Brezilya’da bugüne dek görülen vaka sayısı 529 bin 405 kişi oldu. Brezilya dünyada Amerika’nın ardından en çok vaka görülen ikinci ülke oldu. Brezilya’da Pazartesi günü itibariyle 30 bin 46 kişi de yeni tip Corona virüsü COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü Latin Amerika ülkesi Peru’da tespit edilmiş 170 bin 39 vaka bulunuyor. Peru’da bugüne dek 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.

Salgının Şili ve Meksika’da da etkili oluyor. Şili’de 105 bin 159 vaka görülürken Meksika’daki vaka sayısı 93 bin 435 kişi oldu. Bu iki ülkede de 12 bina yakın kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika’da yeni Ebola salgını

Öte yandan bugüne dek 3 bin 200 COVID-19 vakasının görüldüğü Demokratik Kongo Cumhuriyet’inde yeni bir ebola salgınının da başladığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kongo nehri boyunca uzanan bölgede 6 yeni ebola vakası tespit edildiği belirtildi.

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