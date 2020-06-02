Corona Virüsü Salgınının Yeni Merkez Üssü Latin Amerika

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınının dünya üzerindeki yeni merkez üssünün Latin Amerika olduğunu açıkladı. Salgın Çin’de başlayarak daha sonra Avrupa ve Amerika’da etkili olmuştu. Son olarak da Latin Amerika ülkeleri salgından en çok etkilenen bölgeler haline geldi.

Latin Amerika ülkelerinde hali hazırda görülen ölüm oranı Avrupa ve Amerika’daki oranları aşmış vaziyette.

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada Pazartesi günü itibariyle Latin Amerika ülkelerinde 938 bine yakın vaka bulunduğu belirtildi. Aralarında Brezilya, Şili ve Ekvador’un bulunduğu Latin Amerika ülkelerinde yaklaşık 50 bin kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgından en çok etkilenen Latin Amerika ülkesi olan Brezilya’da bugüne dek görülen vaka sayısı 529 bin 405 kişi oldu. Brezilya dünyada Amerika’nın ardından en çok vaka görülen ikinci ülke oldu. Brezilya’da Pazartesi günü itibariyle 30 bin 46 kişi de yeni tip Corona virüsü COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü Latin Amerika ülkesi Peru’da tespit edilmiş 170 bin 39 vaka bulunuyor. Peru’da bugüne dek 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.