Corona Virüsü Taşıyan ABD’li Anlatıyor: 'O kadar da Kötü Değil'

“60’larımın sonlarındayım, corona virüsü teşhisi kondu, ama yıllar önce geçirdiğim bronşit beni çok daha zorlamıştı” Carl Goldman Japonya’da günlerce karantina altında tutulan Diamond Princess gemisindeki Amerikalı yolculardan biri. Nebraska’da karantina altında tutulan adam Corona virüsüyle verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla Washington Post gazetesine yazdı.

“ABD’de olsam bu semptomlarla işe bile giderdim”

Şimdiye dek hastalığın kendisinde yarattığı semptomları şöyle sıralıyor Goldman: “Rahatlıkla nefes alıyorum, burnum tıkalı değil biraz göğsüm sıkışıyor ve ara ara öksürük nöbetleri geliyor.” Benzer semptomları virüsten dolayı karantinaya alınan gemide değil ABD’de yaşasa işe gitmesine bile engel olmayacağını belirtiyor.

Tokyo’dan tahliye edilerek Nebraska Üniversitesi’ndeki karantina merkezinde tutulan Carl Goldman, uçaktan sedyeyle indirilmesinin de abartılı olduğunu gayet rahat yürüyebilecek durumda olduğunu anlatıyor.

“Ağrı kesici ve vitamin desteği dışında tedavi yok”