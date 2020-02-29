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Corona Virüsü Taşıyan ABD’li Anlatıyor: 'O kadar da Kötü Değil'

29.02.2020 18:27 | Son Güncelleme

“60’larımın sonlarındayım, corona virüsü teşhisi kondu, ama yıllar önce geçirdiğim bronşit beni çok daha zorlamıştı” Nebraska’da karantina altında tutulan Carl Goldman, Corona virüsüyle verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla Washington Post gazetesine yazdı

Corona Virüsü Taşıyan ABD’li Anlatıyor: 'O kadar da Kötü Değil'

“60’larımın sonlarındayım, corona virüsü teşhisi kondu, ama yıllar önce geçirdiğim bronşit beni çok daha zorlamıştı” Carl Goldman Japonya’da günlerce karantina altında tutulan Diamond Princess gemisindeki Amerikalı yolculardan biri. Nebraska’da karantina altında tutulan adam Corona virüsüyle verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla Washington Post gazetesine yazdı.

“ABD’de olsam bu semptomlarla işe bile giderdim”

Şimdiye dek hastalığın kendisinde yarattığı semptomları şöyle sıralıyor Goldman: “Rahatlıkla nefes alıyorum, burnum tıkalı değil biraz göğsüm sıkışıyor ve ara ara öksürük nöbetleri geliyor.” Benzer semptomları virüsten dolayı karantinaya alınan gemide değil ABD’de yaşasa işe gitmesine bile engel olmayacağını belirtiyor.

Tokyo’dan tahliye edilerek Nebraska Üniversitesi’ndeki karantina merkezinde tutulan Carl Goldman, uçaktan sedyeyle indirilmesinin de abartılı olduğunu gayet rahat yürüyebilecek durumda olduğunu anlatıyor.

“Ağrı kesici ve vitamin desteği dışında tedavi yok”

En son 2014’teki Ebola salgınında kullanılar Nebraska’daki karantina merkezindeki tablonun tıpkı filmlerde gördüğü sahneleri hatırlattığını kaydeden adam sık sık testler yapıldığını, önlem amaçlı damar yolundan magnezyum ve potasyum desteği dışında bir tedavi uygulanmadığını söylüyor. Ateşi çıktığında ise ateş düşürücü hap veriliyor.

California’da bir yerel radyonun sahibi olan Carl Goldman karantina merkezinde işlerini büyük ölçüde yapmaya devam etmiş. Yaklaşık iki hafta sonunda merkezin daha düşük seviye koruma gerektiren bölümüne geçmeye hak kazanmış. Ancak her gün yapılan testlerde Corona virüsü hala pozitif çıkıyor. Eğer üç gün üst üste negatif çıkarsa taburcu olmaya hak kazanacak.

Hem karantina altındaki gemide hem de ABD’deki merkezde yaşadığı hastalık tecrübelerinden yola çıkarak tavsiyede de bulunuyor Goldman. İlk önerisi panik yapmamak ve dijital bir ateş ölçer bulundurmak. Yıllar önce yaşadığı bronşitten çok daha zorlu olmayan bu virüsü atlatmanın zaman ve sabır gerektirdiğini vurguluyor.

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