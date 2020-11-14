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Corona Virüsü Tehdidini Canlı Heykeller Anlattı

14.11.2020 20:47 | Son Güncelleme:
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Corona Virüsü Tehdidini Canlı Heykeller Anlattı

Corona virüsü salgınına karşı vatandaşları değişik yollarla uyaran yetkililer Diyarbakır’da sanatla mesaj vermeye başladı. Kalabalık yerlerde sergilenen canlı heykeller, alınması gereken önlemelere dikkat çekiyor

Corona virüsü salgınına karşı vatandaşları değişik yollarla uyaran yetkililer Diyarbakır’da sanatla mesaj vermeye başladı. Kalabalık yerlerde sergilenen canlı heykeller, alınması gereken önlemelere dikkat çekiyor.

Bugünlerde Diyarbakır’daki alışveriş merkezlerine gidenleri Corona virüsü maketleri ve canlı heykeller karşılıyor. Heykeller günün ruhuna uygun olarak maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ediyor. Bunlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalar yürüten Şehir Tiyatroları sanatçıları.

Her hafta sonu bir yerde canlı heykel performansı sergileyen sanatçılar, Corona virüsüne karşı alınacak önlemlere dikkat çekiyor. Sanatçılar gösterilerinde salgında görev alan sağlık çalışanları, temizlik görevlileri ve vatandaşları temsil eden figürleri sergiliyor. Maske, mesafe ve hijyene de vurgu yapılırken sanatçılar gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması ve uyarıların dikkate alınmasını betimledi.

Yaklaşık 2 saat gösteri yapan sanatçılardan Özgür Ergel, virüsün zararlarını sanatla anlatmaya çalıştıklarını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Ergel, “Millete Corona'nın gerçekten var olduğunu ve gerçekten zararlı olduğunu, buna karşı tedbir alınmasının gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bazılarımız söylemlerle, bazılarımız yasaklarla, bazılarımız cezalarla yaparken biz de böyle canlı heykel etkinliği yapmaya çalıştık” dedi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan sanatçılardan Hakan Narin ise farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Narin, “Farklılık yaratmak, yaratıcılık göstermek, bu tür şeyleri ceza ile değil tiyatronun gücü ile göstermek istedik. Umarım halkımız anlamıştır, Corona’nın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu” diye konuştu.

Vatandaşlar canlı heykelleri görünce önce şaşırdı sonra tedirgin oldu. Tedirginliğin nedeni salgın gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze gelmek. Duygularını VOA Türkçe’ye anlatan vatandaşlardan Selim Karakurt, şunları söyledi: “Ben bunları görünce daha da tedirgin olmaya başladım. Bunlar aslında canavardır. Bu konuda tüm halkımızın duyarlı olmasını istiyoruz buna karşı hepimiz beraber tedbir almalıyız.”

Gösterinin yaygınlaştırılmasını isteyen Murat Can ise “Bunların sadece burada değil, belediye otobüslerinde de gösterilmesi gerekiyor. Tek seferlik gösterilmemesi gerekiyor burada gösteri yapıyor ama belediye otobüslerine de gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

Gösteriyi izleyenler virüs maketleri ve canlı heykellerle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

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