Corona Virüsü Vaka Sayısı 15 Milyona Ölü Sayısı 610 Bine İlerliyor

Geçtiğimiz yılın son haftasında Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsü salgınında dünya genelinde vaka sayısı 15 milyona doğru ilerliyor. Bugüne de salgın nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı da 610 bine yaklaştı.
Tüm dünyada en çok vakla görülen ülke sıralamasında ABD halen daha birinci sırada yer alıyor. Amerika’da yapılan 50 milyona yakın Corona virüsü testi sonucu tespit edilen vaka sayısı 3 milyon 900 bine yaklaştı. Son haftalarda ABD’de günlük yeni vaka sayılarında ard arda rekorlar kırılıyor. ABD’de bugüne dek salgın yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı da 144 bine ilerliyor.
ABD’nin ardından en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke Brezilya. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da yakalandığı Corona virüsü salgınında ülkede görülen toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı. Brezilya’da yaklaşık 80 bin kişide yeni Corona virüsü COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
1 milyarın üzerinde nüfusa sahip Hindistan, dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumunda. Hindistan’da bugüne dek görülen vaka sayısı 1 milyon 119 bini aştı. Hindistan’da 27 binden fazla kişi de salgında hayatını kaybetti.
ABD’nin ardından 25 milyondan fazla testle dünyada en çok Corona virüsü testi yapan ikinci ülke olan Rusya’da vaka sayısı 777 bini aştı. Rusya’da toplam can kaybı da 12 bin 427 kişi oldu.
Son dönemde ard arda yüksek vaka artışları görülen Güney Afrika da dünyada en fazla vaka görülen 5. ülke konumuna yükseldi. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 364 bin 328 kişiye ulaşırken can kaybı sayısı da 5 bin 33 kişi oldu.
Yeniden bazı kısıtlamalara dönen İspanya, 307 bin 335 vaka sayısıyla, 9. sırada yer alıyor. İspanya’da bugüne dek 28 bin 420 kişi de hayatını kaybetti.
Türkiye, 219 bin 641 vakayla, dünyada salgının görüldüğü 213 ülke ve bölge arasında 15. sırada yer alıyor. Dün açıklanan son verilere göre Türkiye’de Corona virüsü salgını nedeniyle toplam can kaybı 5 bin 491 kişiye ulaştı.