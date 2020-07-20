Corona Virüsü Vaka Sayısı 15 Milyona Ölü Sayısı 610 Bine İlerliyor

Geçtiğimiz yılın son haftasında Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsü salgınında dünya genelinde vaka sayısı 15 milyona doğru ilerliyor. Bugüne de salgın nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı da 610 bine yaklaştı.

Tüm dünyada en çok vakla görülen ülke sıralamasında ABD halen daha birinci sırada yer alıyor. Amerika’da yapılan 50 milyona yakın Corona virüsü testi sonucu tespit edilen vaka sayısı 3 milyon 900 bine yaklaştı. Son haftalarda ABD’de günlük yeni vaka sayılarında ard arda rekorlar kırılıyor. ABD’de bugüne dek salgın yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı da 144 bine ilerliyor.

ABD’nin ardından en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke Brezilya. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da yakalandığı Corona virüsü salgınında ülkede görülen toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı. Brezilya’da yaklaşık 80 bin kişide yeni Corona virüsü COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

1 milyarın üzerinde nüfusa sahip Hindistan, dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumunda. Hindistan’da bugüne dek görülen vaka sayısı 1 milyon 119 bini aştı. Hindistan’da 27 binden fazla kişi de salgında hayatını kaybetti.