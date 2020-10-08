Corona Virüsü Vakaları 36 Milyonu Aştı

Corona virüsü vaka sayısı tüm dünyada 36 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin Corona virüsü izleme programınca derlenen rakamlara göre, dünya genelinde en az 36 milyon 166 bin 500 kişiye Corona virüsü enfeksiyonu teşhisi konuldu, bu kişilerin 1 milyondan fazlası hayatını kaybetti.

ABD 7,5 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 212.000 ölümle her iki kategoride de başı çekiyor. Hindistan 6,8 milyon ile toplam vaka sayısında ikinci sırada yer alıyor. Brezilya’da da vaka sayısı Çarşamba günü 5 milyonu aştı.

Brezilya 148 binden fazla ölümle ikinci, Hindistan ise 105 binden fazla ölümle üçüncü sırada.

ABD merkezli biyoteknoloji firması Regeneron, geçen hafta Corona virüsü enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırılan Başkan Donald Trump'a verilen deneysel Corona virüsü antikor tedavisinin acil onayı için, Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurduğunu açıkladı.

Şirket, tedavinin, kişinin virüse karşı bağışıklığını arttırdığına inanılan iki antikordan oluşan bir kombinasyon olduğunu belirtiyor. Antikor tedavisi hala büyük ölçekli klinik deneylerde test edilse de FDA'in bireysel bazda onaylaması gereken, ‘’insani amaçlı ilaca erken erişim’’ program kapsamında kullanılabiliyor.