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Corona Virüsü Vakaları 36 Milyonu Aştı

08.10.2020 18:20 | Son Güncelleme

Johns Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına göre, dünya genelinde en az 36 milyon 166 bin 500 kişiye Corona virüsü enfeksiyonu teşhisi konuldu, 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti

Corona Virüsü Vakaları 36 Milyonu Aştı

Corona virüsü vaka sayısı tüm dünyada 36 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin Corona virüsü izleme programınca derlenen rakamlara göre, dünya genelinde en az 36 milyon 166 bin 500 kişiye Corona virüsü enfeksiyonu teşhisi konuldu, bu kişilerin 1 milyondan fazlası hayatını kaybetti.

ABD 7,5 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 212.000 ölümle her iki kategoride de başı çekiyor. Hindistan 6,8 milyon ile toplam vaka sayısında ikinci sırada yer alıyor. Brezilya’da da vaka sayısı Çarşamba günü 5 milyonu aştı.

Brezilya 148 binden fazla ölümle ikinci, Hindistan ise 105 binden fazla ölümle üçüncü sırada.

ABD merkezli biyoteknoloji firması Regeneron, geçen hafta Corona virüsü enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırılan Başkan Donald Trump'a verilen deneysel Corona virüsü antikor tedavisinin acil onayı için, Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurduğunu açıkladı.

Şirket, tedavinin, kişinin virüse karşı bağışıklığını arttırdığına inanılan iki antikordan oluşan bir kombinasyon olduğunu belirtiyor. Antikor tedavisi hala büyük ölçekli klinik deneylerde test edilse de FDA'in bireysel bazda onaylaması gereken, ‘’insani amaçlı ilaca erken erişim’’ program kapsamında kullanılabiliyor.

Regeneron şu anda yaklaşık 50 bin hasta için yeterli doz olduğunu söylüyor, ancak "önümüzdeki birkaç ay içinde" 300 bin hasta için dozun hazır olmasını bekliyor. İlaç, tüm Amerikalılar için ücretsiz olacak.

AB aşı anlaşması

Bu arada Avrupa Komisyonu Çarşamba günü, ABD merkezli ilaç devi Gilead ile yaklaşık 3 bin 400 hastayı tedavi etmek için antiviral ilaç Remdesivir'den ek doz satın alımı için anlaşmaya vardığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ağır veya kritik durumda olan Corona virüsü hastalarını tedavi etmek için onaylanan ilaç, Başkan Donald Trump'a da verilmişti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, vakalardaki artışla başa çıkmak için yeni bir dizi kısıtlamayı bugün açıklıyor. Reuters haber ajansı, hükümetin Lyon ve Lille şehirlerini en yüksek alarm seviyesine çıkaracağını bildirdi. Paris ve Marsilya bu hafta başlarında en yüksek seviye alarm durumuna getirildi ve bu da Fransız başkentindeki barların iki hafta süreyle kapatılmasına neden oldu.

Fransa, Çarşamba günü hastanede tedavi gören 7 bin 500 yeni Corona virüsü hastasını, 18.746 hasta ile rekor düzeyde günlük vaka artışı bildirdi. Bu kişilerin 7 bin 500’ü hastanelerde tedavi görüyor.

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