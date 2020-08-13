Corona Virüsü Yardım Paketi ‘ABD Postasına’ Takıldı

Fox Business televizyonuna açıklama yapan Başkan Trump, Demokratlar’ın posta yoluyla oy kullanılması için 3,5 milyar dolar ve Posta Hizmetleri için ek 25 milyar dolar istediklerini kaydetti. Anlaşmayı yapmazsak o zaman bu paraya sahip olamazlar ve herkes için posta yoluyla oy kullanma yöntemini hayata geçiremezler’’ dedi.

Başkan Trump, Corona virüsü salgını döneminde yapılacak 3 Kasım seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasına karşı olduğunu son haftalarda birçok kez dile getirdi. Trump, posta yoluyla oy kullanmanın seçimlere hile karıştırılmasını ve oyların çalınmasını kolaylaştıracağını söylüyor. Trump, ABD Posta Hizmetleri’nin de mevcut ağır iş yükü nedeniyle seçimlerin posta yoluyla yapılmasını kaldıramayacağını belirtiyor.

Başkan Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kongre’deki Demokratlar’la görüşmeleri süren Corona virüsü yardım paketinde ABD postasına daha fazla kaynak ayrılması teklifinin ekibi tarafından reddedildiğini kaydetti.

Tartışılan para miktarı her iki partinin de Corona virüsü salgınından zarar görenlere mali destek sağlaması amacıyla hazırladıkları paketlerde önerdikleri miktarın yüzde 1’inden azına denk geliyor. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in hazırladığı yardım paketi 1 trilyon dolar değerindeydi. Temsilciler Meclisi’nden Mayıs ayında geçen paket ise 3 trilyon dolar değerindeydi.

ABD’de 2016 yılında her dört Amerikalı’dan biri oyunu posta yoluyla kullandı. Ancak Trump ve Cumhuriyetçiler bu yöntemin yaygınlaştırılmasının seçim yolsuzluklarını arttırabileceğini söylüyor.

Beyaz Saray’ın Corona virüsü yardım paketi görüşmelerini yürüten Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un, Demokratlar’ın liderliğindeki Temsilciler Meclisi’nin başkanı Nancy Pelosi ve Senato’da azınlık olan Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer’la altı gündür biraraya gelmedikleri belirtiliyor.

Pelosi: ‘‘Başkan demokrasinin sağlığına gölge düşürüyor’’

Nancy Pelosi ise düzenlediği haftalık basın toplantısında yalnızca Amerikalılar’ın oy verme hakkının korunması için değil; bunun yanında reçeteli ilaçların postalanması gibi temel hizmetlerin de salgın sırasında aksamamasını garanti altına almak için yardım paketinde milyarlarca dolar ayrılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.