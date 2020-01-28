Corona virüsü yeni ortaya çıkan bir virüs değil

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, mevsimsel gripten korunarak Corona virüsünden de doğal olarak korunabileceğini belirtti.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem’de bu hafta ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, son günlerde tüm dünyanın gündeminde olan Corona Virüsü hakkında konuştu.

“Bu virüs daha çok hayvanlardan insanlara bulaşıyor”

Corona virüsünün yeni ortaya çıkan bir virüs olmadığını, pek çok çeşidinin olduğunu belirten Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, bu virüsün daha çok hayvanlardan insanlara bulaştığını söyledi. Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, 2003 yılında görülen Sars-Corona virüsünün misk kedileri aracılığıyla, 2012 yılında görülen Mers-Corona virüsünün tek hörgüçlü develer aracılığıyla insanlara bulaştığını; günümüzde dünyada yayılan Corona virüsünün de yine hayvanlardan bulaştığını ancak henüz adlandırılmayan bir Corona türü olduğunu kaydetti. Bu yeni virüsünün henüz tam olarak kaynağının bilinmediğini fakat Çin’de bir canlı hayvan pazarından yayıldığının düşünüldüğünü ifade etti. Bu canlı hayvan pazarı ile doğrudan teması olmayan insanlarda da virüsün görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, bu durumun virüsün artık insandan insana bulaştığı anlamına geldiğini belirtti.