HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Corona virüsü yılanlardan insanlara geçti

Corona virüsü yılanlardan insanlara geçti

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 00:19 | Son Güncelleme

Çinli bilim insanları ölümcül corona virüsünün yılanlardan insanlara geçtiğini açıkladı.Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül corona virüsü dünyanın kabusu olmaya başladı.

Çinli bilim insanları ölümcül corona virüsünün yılanlardan insanlara geçtiğini açıkladı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül corona virüsü dünyanın kabusu olmaya başladı. 11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken Çinli bilim insanları yeni bir açıklamada bulundu. Bilim insanları virüsün yarasalardan değil de yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna vardığını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, Çin’in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Wuhan’da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı. Bu bilgiler ışığında, yeni tip corono virüsünün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Bilimsel The Conversation bilim dergisi ise Çin krait yılanı (Bungarus multicinctus) ve Çin kobra yılanının (Naja atra) son derece zehirli olduğunu hatırlatırken, bu yılan türlerinin yarasa ile beslendiğine de dikkat çekti.

Son 17 yılda farklı tipte corona virüsü yüzlerce insanın ölümüne neden olurken, hali hazırda yeni tip corona virüs enfeksiyonu için onaylanmış bir aşı ya da antiviral tedavisini henüz mevcut olmadığı aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Corona Virüsü: Nezle Gibi Yayılıyor Zatürre Gibi Ölümcül OlabiliyorCorona Virüsü: Nezle Gibi Yayılıyor Zatürre Gibi Ölümcül Olabiliyor
Stres nasıl saçları beyazlatıyor? Bilim insanları açıkladı!Stres nasıl saçları beyazlatıyor? Bilim insanları açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stres nasıl saçları beyazlatıyor? Bilim insanları açıkladı!

Stres nasıl saçları beyazlatıyor? Bilim insanları açıkladı!

Grip tedavisinde grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

MR Füzyon biyopsisi nedir? Avantajları nelerdir?

Prostat kanserinde sevindiren haber! 'Yüzde 100 başarı sağlıyor'

HoLEP ameliyatı nedir? Avantajları nedir?

Erkekler dikkat! 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor

Kadınlarda 7 kısırlık belirtisi

Kadınlarda 7 kısırlık belirtisi

Hoşgörülü kişiler, psikolojik yönden daha sağlıklı ve mutlu

Daha mutlu ve sağlıklı olmak istiyorsanız mutlaka bunu yapın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.