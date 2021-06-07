"Corona Virüsün Delta Varyantı Yüzde 40 Daha Bulaşıcı"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Hindistan’da ortaya çıkan Corona virüsün Delta varyantının yüzde 40 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi.

Hancock, İngiltere’de son dönemde Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının İngiltere’de en çok görülen variant haline geldiğini söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı çok daha hızlı bulaşan bu varyantın, 21 Haziran’da tedbirlerin tamamen kaldırılmasını da tehdit ettiğini belirtti.

Bakan Hancock açıklamasında, İngiliz halkının aşı olmasının önemine de dikkat çekti ve mevcut aşıların Delta varyantına karşı da etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunduğunu hatırlattı.

İngiltere Sağlık Bakanı son dönemde Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatanların çok yüksek oranda aşı olmayan kişiler olduğunu aşı olanların virüsü kapsalar dahi genel olarak hastalığı hafif atlattıklarını söyledi.

John Hopkins Corona Virüs Araştırmalar Merkezi verilerine göre, İngiltere’de halkın yüzde 40 Corona virüsü aşısı olmuş durumda.

Ülkede aşılama oranının artmasıyla birlikte yeni vaka sayılarında ciddi düşüşler kaydedildi.