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"Corona Virüsün Delta Varyantı Yüzde 40 Daha Bulaşıcı"

07.06.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Hindistan’da ortaya çıkan Corona virüsün Delta varyantının yüzde 40 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Hindistan’da ortaya çıkan Corona virüsün Delta varyantının yüzde 40 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi.

Hancock, İngiltere’de son dönemde Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının İngiltere’de en çok görülen variant haline geldiğini söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı çok daha hızlı bulaşan bu varyantın, 21 Haziran’da tedbirlerin tamamen kaldırılmasını da tehdit ettiğini belirtti.

Bakan Hancock açıklamasında, İngiliz halkının aşı olmasının önemine de dikkat çekti ve mevcut aşıların Delta varyantına karşı da etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunduğunu hatırlattı.

İngiltere Sağlık Bakanı son dönemde Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatanların çok yüksek oranda aşı olmayan kişiler olduğunu aşı olanların virüsü kapsalar dahi genel olarak hastalığı hafif atlattıklarını söyledi.

John Hopkins Corona Virüs Araştırmalar Merkezi verilerine göre, İngiltere’de halkın yüzde 40 Corona virüsü aşısı olmuş durumda.

Ülkede aşılama oranının artmasıyla birlikte yeni vaka sayılarında ciddi düşüşler kaydedildi.

Öte yandan Amerika’da Baylor Tıp Koleji Direktörü Dr. Richina Bicette, CNN televizyonunda katıldığı canlı yayında çocukların da Corona virüsü aşısını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Bicette “Yetişkinler aşılanıp korunurken virüs toplumda daha savunmasız olan kesimleri hedefine alıyor” dedi.

Dünya genelinde Corona virüsüne yakalananların sayısı 174 milyona yaklaştı. Bugune kadar dünyada en çok vaka görülen ilk üç ülke ABD, Hindistan ve Brezilya oldu.

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