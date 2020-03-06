Corona virüsün dışkı yoluyla yayılabileceği ortaya çıktı

Uzmanlar yaptıkları son uyarılarda, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmamak için herhangi bir hastalık belirtisi gösteren birine 6 metreden fazla yaklaşılmaması gerektiğini önemle duyurdu. Corona virüs, genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. Corona virüsü, bulaşıcı viral bir hastalık olan influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havaya karışan damlacıklar yoluyla enfekte olmayan insanın solunum sistemine ulaşabilir. Ancak yapılan son araştırmalarda, corona virüsün dışkı partikülleri yoluyla da yayılabileceğini düşündüren sonuçlara ulaşıldı.

Corona virüsü dünya çapında ülkelerin ilk gündemi olmaya devam ediyor. Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs, binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Dünya genelinde vaka sayısı 98 bini geçti, 3 bin 390 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde yayınlanan bir makaleye göre; Singapur’daki 3 corona virüs hastasının bulunduğu izolasyon odasının klozet ve lavabosundan alınan örneklerin pozitif çıktığı ve virüsün hastaların dışkılarında da ortaya çıktığını yazdı. Bu kanıtlar, daha önce Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nde yatan corona virüs taşıyan hastaların dışkılarında canlı virüs tespit eden araştırmacıların bulgularını da desteklemektedir. Çin medyasının yayınlandığı bir habere göre; Çin Ulusal Sağlık Komisyonu corona virüsün dışkı yoluyla yayılabilme ihtimalini doğruladı.

Araştırmacılar sadece birkaç ay içinde corona virüsün 80’den fazla ülkede yayılmasını, virüsün hem solunum hem de sindirim sisteminden geçebilmesine bağladı. Corona virüs, dışkı partikülleri üzerinde yayılabilir.

EL YIKAMAK HAYAT KURTARIR

Çin’deki araştırmada “dışkı partiküllerinin elleri, yiyecekleri, suyu…vb. kirletebileceğini” yazdı. Bu parçacıklar bir kişinin ağzına, burnuna veya gözlerine girerse enfeksiyona neden olur. Araştırmada verilen örnekte, “banyoyu kullanan corona virüslü birisi ellerini gerektiği gibi yıkamazsa veya yıkamayı unutursa ve ardından bir başkasıyla temas ederse (el sıkışabilir) ve temas ettiği kişi yüzünü ovarsa virüsü kendisine bulaştırmış olur.