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Corona Virüsün Yeni Mutasyonu Görülen İngiltere'de Rekor Vaka Artışı

29.12.2020 12:35 | Son Güncelleme:
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Corona Virüsün Yeni Mutasyonu Görülen İngiltere'de Rekor Vaka Artışı

Corona virüsün yeni mutasyonunun görüldüğü İngiltere’de, günlük vaka artışında rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte, 41 bin 385 yeni vaka tespit edildiği açıklandı

Corona virüsün yeni mutasyonunun görüldüğü İngiltere’de, günlük vaka artışında rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte, 41 bin 385 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Son olarak 357 kişi de hayatını kaybetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson daha önce yaptığı açıklamada, Corona virüsün yeni tespit edilen mutasyonunun bilinen virüse göre, yaklaşık yüzde 70 daha hızlı bulaştığını söylemişti.

Yeni tip virüsün bu şekilde hızla yayılması, ülkede genel olarak alınan kısıtlama önlemlerinin genişletilmesi anlamına gelebilir. Yetkililer, noel ve yeni yıl kutlamaları nedeniyle salgının daha da hız kazanmasından endişe duyuyorlar.

Ancak uzmanlar, vaka sayısında rekor seviyede yüksek artış görülmesinin arttırılan test kapasitesiyle de bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyorlar. Mayıs ayında, günde 100 bin test yapılan İngiltere'de, son olarak 23 Aralık itibariyle günlük test kapasitesi, 500 bine çıkarılmış durumda.

İngiltere’de, bugüne dek 2 milyon 300 binden fazla vaka görülürken ülkede salgın yüzünden 71 bin 109 kişi de hayatını kaybetti.

Öte yandan İngiltere, Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen aşıya dünyada ilk kullanım onayı veren ülke olmuş ve aşılama kampanyasını başlatmıştı.

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