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Corona Virüsün Yeni Mutasyonu Nedeniyle İngiltere'de Önlemler Artabilir

20.12.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Corona Virüsün Yeni Mutasyonu Nedeniyle İngiltere'de Önlemler Artabilir

İngiltere’de mutasyona uğramış ve çok daha hızlı yayılan Coronavirüs tespit edilmesinin ardından ülkede yeniden tam olarak kapanmaya gidilebilir

İngiltere’de mutasyona uğramış ve çok daha hızlı yayılan Coronavirüs tespit edilmesinin ardından ülkede yeniden tam olarak kapanmaya gidilebilir.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Londra’da ve İngiltere’nin güneydoğusunda salgının hız kesmesi için yeni kısıtlamalara gidileceğini belirtti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin yayınına katılan Sağlık Bakanı Hancock, 4. kademe seyahat kısıtlamalarına geçme nedenimiz virüsün bu yeni mutasyonunun yayılımını durdurmak dedi.

Virüsün yeni mutasyonu olduğu belirtilen örnek 13 Aralık’ta İngiltere’nin güneyindeki Kent şehrinde tespit edildi. Bilimadamları yapılan incelemelerin ardından yeni mutasyonun daha hızlı yayıldığının tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Cuma günü düzenlediği basin toplantısında bu yeni virüsün yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Uygulanmaya başlanan aşıların yeni mutasyonu engellemek konusunda etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. İngiltere, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya dünyada ilk onay veren ve uygulamaya başlayan ülke oldu.

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