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Corona Virüsün Yeni Tipi İngiltere’den Singapur’a Kadar Gitti

24.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Corona Virüsün Yeni Tipi İngiltere’den Singapur’a Kadar Gitti

Corona virüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türü Singapur’a kadar uzandı

Corona virüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türü Singapur’a kadar uzandı.Singapurlu yetkililer, ülkede İngiltere’de görülen mutasyonu taşıyan ilk vakaların tespit edildiğini açıkladı.

Yeni tip virüs saptanan 11 kişi karantina altına alındı. Bu kişilerin Avrupa seyahatinden dönen kişiler olduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin tedavilerine başlandığı açıklandı.

Singapur Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 11 kişi haricinde Corona virüsün yeni versiyonunun ülke içerisinde henüz tespit edilmediğini belirtiyorlar.

Singapur’a, Avrupa’dan seyahat eden 31 kişide Corona virüsü tespit edildiği, bunlardan 11’inin virüsün yeni mutasyonunu taşıdığı belirtildi.

Yeni tip virüsü taşıyan ilk vakanın bir kadın hasta olduğu ve 6 Aralık tarihinde İngiltere’den Singapur’a geldiği, test sonucunun 8 Aralık’ta pozitif sonuçlandığının görüldüğü ifade edildi. Bu kişinin temaslı olduğu şahıslardaysa virüse rastlanmadığı bildirildi.

Singapur son olarak aldığı kararlar İngiltere’ye seyahat etmiş kişilerin ülkeye girişini yasakladı.

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