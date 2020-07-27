Corona Virüsünde İkinci Dalga Endişesi

Dünya genelinde Corona virüsü salgınında ikinci dalga riski giderek etkisini daha çok hissettirirken, birçok ülke yeni seyahat kısıtlamaları getiriyor. Asya ülkeleri bugün yeni bazı yeni kısıtlamalar açıklarken, İngiltere de ani bir açıklamayla İspanya’dan gelenler için zorunlu karantina uygulaması başlattığını bildirdi.

Vakaların rekor hızla arttığı ABD’de de Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, Corona virüsü testi pozitif çıkan en üst düzey Beyaz Saray yetkilisi oldu.

Daha önce virüsün kontrol altına alındığı yerler arasında gösterilen bazı ülkelerde de Corona vakalarının tekrar artışa geçtiği haberleri geliyor.

Bu ülkelerden Avustralya’da günlük vaka artışında rekor kırıldı. Vietnam’da Danang kentine giriş-çıkışlar kapatıldı, onbinlerce ziyaretçi kenti terk etmek zorunda kaldı. Çin de Mart ayı başından bu yana, ülke içinde bulaşan en fazla sayıda vakayı doğruladı. Papua Yeni Gine de sınırlarını kapattı.

İngiltere’den “İspanya karantinası”

Hong Kong’da ikiden fazla kişinin toplanması yasaklandı, restoranlar kapatıldı ve dışarısı dahil halka açık mekanlarda yüz maskesi zorunluluğu getirildi.