Corona Virüsünde İkinci Dalga Endişesi

Dünya genelinde Corona virüsü salgınında ikinci dalga riski giderek etkisini daha çok hissettirirken, birçok ülke yeni seyahat kısıtlamaları getiriyor. Asya ülkeleri bugün yeni bazı yeni kısıtlamalar açıklarken, İngiltere de ani bir açıklamayla İspanya’dan gelenler için zorunlu karantina uygulaması başlattığını bildirdi.
Vakaların rekor hızla arttığı ABD’de de Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, Corona virüsü testi pozitif çıkan en üst düzey Beyaz Saray yetkilisi oldu.
Daha önce virüsün kontrol altına alındığı yerler arasında gösterilen bazı ülkelerde de Corona vakalarının tekrar artışa geçtiği haberleri geliyor.
Bu ülkelerden Avustralya’da günlük vaka artışında rekor kırıldı. Vietnam’da Danang kentine giriş-çıkışlar kapatıldı, onbinlerce ziyaretçi kenti terk etmek zorunda kaldı. Çin de Mart ayı başından bu yana, ülke içinde bulaşan en fazla sayıda vakayı doğruladı. Papua Yeni Gine de sınırlarını kapattı.
İngiltere’den “İspanya karantinası”
Hong Kong’da ikiden fazla kişinin toplanması yasaklandı, restoranlar kapatıldı ve dışarısı dahil halka açık mekanlarda yüz maskesi zorunluluğu getirildi.
Avrupa ülkelerinin turizm sezonunun yeniden başladığını ilan etmesinden haftalar sonra İspanya’da enfeksiyonlar tekrar hızla artmaya başladı. Bu durum üzerine İngiltere, haftasonunda 6 bin yeni vaka tespit edilen İspanya’dan gelen herkesin iki hafta zorunlu karantinaya alınacağını açıkladı. Bu karar yüz binlerce kişinin tatil planlarına torpil vurdu.
İspanya'dan ise bu karara tepki geldi.
İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales, “İspanya güvenli, İspanyollar için de turistler için de güvenli” açıklamasını yaparken, ülkedeki bazı oteller de yabancı turistlerin Corona virüsü testlerinin masraflarını karşılama teklifinde bulundu.
İspanya’nın en önde gelen otel derneği CEHAT, İngiltere’nin bu adımı için, “Sadece adil olmamakla kalmıyor, aynı zamanda tamamen mantıksız ve özensizce alınmış bir karar” ifadesini kullandı.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), seyahat kısıtlamalarının uzun vadede çözüm olamayacağı ve ülkelerin sınırları içinde virüsün yayılmasını önlemek için daha fazlasını gerektiği uyarısında bulundu. Örgüt, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi etkinliği kanıtlanmış yöntemlerin uygulanması çağrısında bulundu.
WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, “Ülkelerin öngörülebilir gelecekte sınırlarını kapalı tutmaya devam etmesi hemen hemen imkansız. Ekonomiler açılmalı, insanlar çalışmalı, ticaret tekrar başlamalı. Net olan nokta şu; Virüs üzerinde baskı uygulanınca rakamlar düşüyor. Bu baskıyı gevşettiğiniz anda vakalar tekrar yükseliyor” diye konuştu.
İkinci dalga ilkinden kötü mü olacak?
Virüsün tekrar yayıldığı bazı Avrupa ve Asya ülkelerinden yetkililer, yeni dalganın ilki kadar kötü olmayacağı ve ülke genelinde kapanmanın yerine yerel tedbirlerle kontrol altına alınabileceği görüşünü dile getiriyor.
Bununla birlikte, ekonomilerine aylar boyunca kilit vurmalarının yol açtığı aşırı boyutta ekonomik sorunlarla boğuşan ülkeler, virüsün tekrar kontrol dışına çıkmasına izin vermemeye ve gerekirse yeniden açılma sürecinde geri adım atmaya kararlı görünüyor.
Avrupa, ABD dahil birçok ülkeden seyahatçilere kapılarını henüz açmış değil.
İngiltere’nin İspanya için karantinaya geri dönüş açıklamasının da kıta genelinde havayolu ve turizm şirketlerine darbe vurması muhtemel.
İspanya’ya yabancı ziyaretçilerin yüzde 20’sini İngilizler oluşturuyor ve İspanya’da da turizm ülke ekonomisinin yüzde 12’sini temsil ediyor.
Avrupa’nın en büyük havayolu şirketi Ryanair, yıllık yolcu sayısı hedefini düşürdü ve olası bir ikinci Corona dalgasının bu sayının daha da düşmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
İngiltere tetikte
İngiltere’de bir bakan, enfeksiyonların artması halinde daha fazla sayıda Avrupa ülkesinin “kırmızı listeye” girebileceğini söyledi. Sağlıktan sorumlu devlet bakanı Helen Whately Sky News’a yaptığı açıklamada, “Oranların arttığını görürsek tedbir almak zorunda kalacağız çünkü Corona virüsünün Birleşik Krallık genelinde tekrar yayılması riskini göze alamayız” dedi. Whately, İspanya’dan sonra sıranın Almanya ya da Fransa’ya da gelmesi ihtimalinin sorulması üzerine bu açıklamayı yaptı.
Çin’de bu kez Şincan Corona virüsün merkezi
Çin geçen yılın sonunda Wuhan’da salgının ilk ortaya çıkmasından sonra katı karantina uygulamalarıyla virüsün ülke içinde yayılımını bastırmayı başarmıştı. Ancak ülkede şimdi, en batısındaki Şincan bölgesinden kaynaklı yeni bir vaka artışının yaşandığı bildiriliyor.
Kuzeydoğudaki Liaoning bölgesinde de beş gündür yeni vakalar rapor ediliyor. Jilin bölgesinde de Mayıs ayı sonundan bu yana ilk kez iki vaka tespit edildi.
Avustralya’da da, güneydoğu eyaleti Victoria’nın bazı kesimlerinde ilan edilen 6 haftalık kapanma tedbirinin süresinin uzatılabileceği belirtildi. Ülkede bir gün içindeki en yüksek sayıda yeni vaka rekoru kırıldı.
Japonya’da hükümet, iş dünyası liderlerine, aşamalı çalışma düzeni oluşturulması ve evden çalışma oranının salgının ilk zamanlarındaki düzeye çekmeyi amaçlama gibi, salgına karşı tedbirlerini arttırmaları yönünde çağrı yapacağını açıkladı.
Vietnam’da 80 bin kişi tahliye ediliyor
Vietnam da, haftasonunda üç kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından Danang’dan çoğu yerel turist 80 bin kişiyi tahliye ediyor. Ülkede Cumartesi günü itibariyle Nisan ayından bu yana toplum içinde hiçbir enfeksiyon rapor edilmemişti.
Kuzey Kore devlet medyası, üç yıl önce Güney Kore’ye iltica eden ve bu ay geri dönen bir kişide Corona virüsü belirtilerinin görülmesi üzerine sınır kenti Kaesong’un dışarıya kapatıldığını bildirdi. Doğrulanması halinde bu, Pyongyang tarafından kabul edilen ilk Corona virüsü vakası olacak.
Papua Yeni Gine de, son bir hafta içinde vakaların ikiye katlanması üzerine, havayoluyla gelenler hariç tüm ziyaretçilere kapılarını kapattığını açıkladı.