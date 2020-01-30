Corona virüsünden korunmak için nar kabuğu tüketin!

Corona virüsünden korunmak için verilen tavsiyeler gün geçtikçe çoğalıyor. Corona virüsünden korunmak için hijyene önem verilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu kez farklı bir çağrıda bulundu. Corona virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte 48 saat içinde başlanan oseltamivir etken maddeli ilaç grubu ile alınan nar kabuğu ekstraktının virüsleri yüzde 60 daha hızlı yok ettiğini söyleyen uzmanlar, “Nar kabuğu ekstraktında bulunan punicalagin etken maddesinin bu tür virüsler üzerinde öldürücü etkisi olduğunu gösteren birçok çalışma var” dedi. CORONA VİRÜSÜ NEDİR? Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 132’ye ulaştı. Dünyada büyük korkuya neden olan ve her geçen gün can almaya devam eden coronavirüse karşı tüm dünya alarmda. İlk olarak 1960’larda görülen virüs mutasyona uğrayarak bu yılın başında öldürücü boyuta ulaştı. 2019-nCoV'un ölümlere yol açmasının nedeninin üst solunum yollarından, alt solunum yollarına inmesini olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada önemli bilgiler verdi.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ? Coronavirüse karşı koruyucu önlemler alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Virüs Çin'de yayıldı, yapılan açıklamalara göre Türkiye'de henüz bir vakaya rastlanmadı. Türkiye’deki şüpheli virüslerin H1N1 gibi eski virüs enfeksiyonu olduğu bildirildi. İster coronavirüs, ister H1N1 olsun bu virüsler zarflı tipte virüsler. Tedavisi için aynı protokoller uygulanıyor. Asıl amaç bu virüslerin çoğalmasını, hücrelere enfekte etmesini, bulaşmasını önlememiz gerekiyor. Koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü enfeksiyon vücuda girdikten sonra alınacak önlemler sınırlı. Bu virüsün özelliği alt solunum yoluna geçmesi. Alt solunum yolu da akciğerler. Virüs akciğere gidince, orada enfekte olunca hastalık zatürreye dönüşüyor ve o nedenle ölümcül etki yaratıyor. Bizim boğazımız bu noktada çok önemli. Boğazımızı virüsten korumamız lazım” diye konuştu. CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NAR MEYVESİ KABUĞU, ZERDEÇAL VE ZENCEFİL İÇEREN PASTİL TERCİH EDİN Özellikle kalabalık yerlerde mutlaka yanınızda koruyucu şekersiz pastil bulundurun önerisinde bulunan Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Bu pastillerden bir tanesini ağzınıza atacaksınız. O pastilin bulunduğu sürece en az bir saat boyunca bir şey yiyip içmeyeceksiniz. Çünkü bunlar mideye gittiğinde etkisini kaybediyor. Nar meyve kabuğu bu virüse karşı son derece önemli. Bunun yanı sıra içeriğinde zencefil ve zerdeçal bulunan şekersiz pastiller tedavide önemli bir yere sahip. Virüslerden korunma ağızda başlıyor. Nar meyve kabuğunu kaynatarak tükettiğinizde bu mideye gidiyor ve etkisi ortadan kalkıyor. Mideden kana karışması gerçekleştiğinde vücutta herhangi bir antiviral etki yani enfeksiyona karşı etki göstermesi beklenemez. Halkımız kolayını düşünerek bunları ham halleriyle tüketmeyi düşünüyor. Ancak bu virüsle savaş boğazımızda gerçekleşiyor. Siz onun çayını içerseniz madde direkt midenize gidecek. Midenize gittiğinde mide ve bağırsaktaki enzimlerle birlikte antiviral etkisini kaybedecek. Şekersiz pastilde bu madde ağzınıza yapışıyor. Bu madde sayesinde virüsler ağzınıza yapışmıyor” ifadelerini kullandı.