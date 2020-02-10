Corona Virüsünden Ölenlerin Sayısı SARS’ı Geçti 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 900’ü geçti. Çinli sağlık yetkilileri Pazar günü, Corona virüsü nedeniyle 97 yeni ölümün daha gerçekleştiğini ve 3 bin 62 yeni vaka tespit ettiklerini aktardı. Böylece Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908’e yükseldi.
Bu da virüsün neden olduğu ölümlerin SARS kaynaklı ölü sayısını aştığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) vaka sayılarının buz dağının yalnızca görünen yüzü olabileceği uyarısında bulundu.
Dünya genelinde çoğunluğu Çin’de olmk üzere en az 28 ülkede vakalara rastlandı. Toplam vaka sayısının en az 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Son olarak Cumartesi günü Çin’deki ABD Büyükelçiliği bir ABD vatandaşının da virüs nedeniyle Wuhan’da hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Salgının merkezi olan Çin’in Hubei eyaletinde milyonlarca kişinin kentlerden giriş çıkışı yasaklanmış durumda. Halk gıda yetersizliğinden şikayet ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileri lojistik sorunlar, fiyat artışı ve işgücü eksikliğinin bölgede büyük sıkıntı teşkil etmeye başladığını söyledi.
Çin Merkez Bankası, salgınla mücadeleye katkı sağlayan işletmeler için Pazartesi’den itibaren 300 milyar yuan (43 milyar dolar) destek vereceğini açıkladı.
Çin’de Yeni Yıl tatilinin sona ermesinin ardından hükümet Corona virüsüne karşı aldığı önlemleri hafifletti ve halk Pazartesi günü yeniden iş başı yaptı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü vaka sayısının “buz dağının yalnızca görünen yüzü olabileceği” uyarısını yaptı. WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’e gitmeyen kişilerin taşıyıcı olduğu kaygı verici örnekler olduğunu söyledi ve başka ülkelerde de virüsün hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.
İngiltere’de ‘ciddi tehdit’ ilanı
Pazartesi günü İngiltere’den yapılan açıklamaya göre, tespit edilen 4 yeni vakayla beraber İngiltere’deki toplam Corona virüsü vakaları 8’e yükselmiş oldu.
İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, sağlık yetkililerinden aldıkları bilgiler çerçevesinde Corona virüsünü ülke için ‘ciddi ve mutlak bir tehlike’ olarak ilan ettiklerini açıkladı. Hancock ayrıca bu adımın, salgının yayılmasının önüne geçmek için hükümete daha fazla yetki sağlayacağını kaydetti.
Japonya’da Yokohama’da bir yolcu gemisi hala karantina altında tutuluyor. Geçen hafta gemideki bir yolcunun Hong Kong’da karaya inmesinden sonra Corona virüsü taşıdığının tespit edilmesinin ardından Diamond Princess adlı gemi karantina altına alınmıştı. Gemide Pazartesi günü 66 yeni vaka daha tespit edildiği belirtiliyor.
Hong Kong’da karantinaya alınan yolcu gemisindeyse testlerin negatif çıkması sonucu yolcu ve mürettebat toplam 3 bin 600 kişinin karaya çıkmasına izin verildi. Bu kişiler dört gün boyunca karantinada tutulmuştu.
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