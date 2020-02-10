HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Corona Virüsünden Ölenlerin Sayısı SARS’ı Geçti 

Corona Virüsünden Ölenlerin Sayısı SARS’ı Geçti 

10.02.2020 18:39 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 900’ü geçti. Çinli sağlık yetkilileri Pazar günü, Corona virüsü nedeniyle 97 yeni ölümün daha gerçekleştiğini ve 3 bin 62 yeni vaka tespit ettiklerini aktardı.

Corona Virüsünden Ölenlerin Sayısı SARS’ı Geçti 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 900’ü geçti. Çinli sağlık yetkilileri Pazar günü, Corona virüsü nedeniyle 97 yeni ölümün daha gerçekleştiğini ve 3 bin 62 yeni vaka tespit ettiklerini aktardı. Böylece Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908’e yükseldi.

Bu da virüsün neden olduğu ölümlerin SARS kaynaklı ölü sayısını aştığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) vaka sayılarının buz dağının yalnızca görünen yüzü olabileceği uyarısında bulundu.

Dünya genelinde çoğunluğu Çin’de olmk üzere en az 28 ülkede vakalara rastlandı. Toplam vaka sayısının en az 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Son olarak Cumartesi günü Çin’deki ABD Büyükelçiliği bir ABD vatandaşının da virüs nedeniyle Wuhan’da hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Salgının merkezi olan Çin’in Hubei eyaletinde milyonlarca kişinin kentlerden giriş çıkışı yasaklanmış durumda. Halk gıda yetersizliğinden şikayet ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileri lojistik sorunlar, fiyat artışı ve işgücü eksikliğinin bölgede büyük sıkıntı teşkil etmeye başladığını söyledi.

Çin Merkez Bankası, salgınla mücadeleye katkı sağlayan işletmeler için Pazartesi’den itibaren 300 milyar yuan (43 milyar dolar) destek vereceğini açıkladı.

Çin’de Yeni Yıl tatilinin sona ermesinin ardından hükümet Corona virüsüne karşı aldığı önlemleri hafifletti ve halk Pazartesi günü yeniden iş başı yaptı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü vaka sayısının “buz dağının yalnızca görünen yüzü olabileceği” uyarısını yaptı. WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’e gitmeyen kişilerin taşıyıcı olduğu kaygı verici örnekler olduğunu söyledi ve başka ülkelerde de virüsün hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de ‘ciddi tehdit’ ilanı

Pazartesi günü İngiltere’den yapılan açıklamaya göre, tespit edilen 4 yeni vakayla beraber İngiltere’deki toplam Corona virüsü vakaları 8’e yükselmiş oldu.

İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, sağlık yetkililerinden aldıkları bilgiler çerçevesinde Corona virüsünü ülke için ‘ciddi ve mutlak bir tehlike’ olarak ilan ettiklerini açıkladı. Hancock ayrıca bu adımın, salgının yayılmasının önüne geçmek için hükümete daha fazla yetki sağlayacağını kaydetti.

Japonya’da Yokohama’da bir yolcu gemisi hala karantina altında tutuluyor. Geçen hafta gemideki bir yolcunun Hong Kong’da karaya inmesinden sonra Corona virüsü taşıdığının tespit edilmesinin ardından Diamond Princess adlı gemi karantina altına alınmıştı. Gemide Pazartesi günü 66 yeni vaka daha tespit edildiği belirtiliyor.

Hong Kong’da karantinaya alınan yolcu gemisindeyse testlerin negatif çıkması sonucu yolcu ve mürettebat toplam 3 bin 600 kişinin karaya çıkmasına izin verildi. Bu kişiler dört gün boyunca karantinada tutulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız... Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...
Güneş'in bilinmeyenleri keşfedilecek!Güneş'in bilinmeyenleri keşfedilecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsü takıp 12 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

Başörtüsü takıp 12 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Şehit haberinin ardından Türkiye’den çok sert tepki

Şehit haberinin ardından Türkiye’den çok sert tepki

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

CZN Burak'tan annesi hakkındaki iddialara açıklama

CZN Burak'tan annesi hakkındaki iddialara açıklama

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şam'da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda yaralı var

Şam'da bomba yüklü araç patladı

Elon Musk'tan takipçilerine çağrı: Facebook'u silin

Elon Musk'tan takipçilerine çağrı: Facebook'u silin

Güneş'e Merkür'den daha yakın olacak Solar Orbiter fırlatıldı

Güneş'in bilinmeyenleri keşfedilecek!

Çin'de yeni koronavirüs araştırması: 24 gün sürebilir

Yeni koronavirüs açıklaması: 24 gün sürebilir

Metroda koronavirüs şakası kötü bitti

Metroda koronavirüs şakası kötü bitti

Tayland’daki Phuket Adası’nda iki tekne kafa kafaya böyle çarpıştı

İki tekne kafa kafaya böyle çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.