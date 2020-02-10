Corona Virüsünden Ölenlerin Sayısı SARS’ı Geçti 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 900’ü geçti. Çinli sağlık yetkilileri Pazar günü, Corona virüsü nedeniyle 97 yeni ölümün daha gerçekleştiğini ve 3 bin 62 yeni vaka tespit ettiklerini aktardı. Böylece Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908’e yükseldi.

Bu da virüsün neden olduğu ölümlerin SARS kaynaklı ölü sayısını aştığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) vaka sayılarının buz dağının yalnızca görünen yüzü olabileceği uyarısında bulundu.

Dünya genelinde çoğunluğu Çin’de olmk üzere en az 28 ülkede vakalara rastlandı. Toplam vaka sayısının en az 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Son olarak Cumartesi günü Çin’deki ABD Büyükelçiliği bir ABD vatandaşının da virüs nedeniyle Wuhan’da hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Salgının merkezi olan Çin’in Hubei eyaletinde milyonlarca kişinin kentlerden giriş çıkışı yasaklanmış durumda. Halk gıda yetersizliğinden şikayet ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileri lojistik sorunlar, fiyat artışı ve işgücü eksikliğinin bölgede büyük sıkıntı teşkil etmeye başladığını söyledi.