“Corona Virüsüne Bağlı Can Kaybı 3 Milyonu Geçti”

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Corona virüsü dünya çapında 3 milyondan fazla kişinin hayatına mal oldu.

Üniversitenin internet sitesinde 3 milyon sınırının, Cumartesi günü erken saatlerde 3 milyon 1068 ölümle aşıldığı bildirildi.

Ölümcül virüse karşı savaşmak için dünya genelinde aşı programlarının yaygınlaşmasına rağmen, bu sayıya ulaşılmasının nedeni birçok yerde vaka sayılarında artış yaşanması.

Önemli bir aşı üreticisi olan Hindistan, Cumartesi günü, son 24 saatte 230 binden fazla yeni vaka kaydedildiğini bildirdi.

ABD, milyonlarca kişi aşılansa da hala en çok vakanın görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Johns Hopkins, dünyadaki 140 milyon vakadan 31,5 milyonunun Amerika’da olduğunu, ABD’yi 14,5 milyon vaka ile Hindistan’ın ve 13,8 milyonla Brezilya’nın izlediğini bildirdi.

Kanada alarmda

Kanada'nın en büyük eyaleti Ontario’da vaka sayılarındaki artış, yeni önlemlerin alınmasına yol açtı. Virüse yakalanan Ontario sakinleri altı boyunca karantinada kalacak, daha önce bu süre iki haftaydı.