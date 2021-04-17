“Corona Virüsüne Bağlı Can Kaybı 3 Milyonu Geçti”

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Corona virüsü dünya çapında 3 milyondan fazla kişinin hayatına mal oldu.
Üniversitenin internet sitesinde 3 milyon sınırının, Cumartesi günü erken saatlerde 3 milyon 1068 ölümle aşıldığı bildirildi.
Ölümcül virüse karşı savaşmak için dünya genelinde aşı programlarının yaygınlaşmasına rağmen, bu sayıya ulaşılmasının nedeni birçok yerde vaka sayılarında artış yaşanması.
Önemli bir aşı üreticisi olan Hindistan, Cumartesi günü, son 24 saatte 230 binden fazla yeni vaka kaydedildiğini bildirdi.
ABD, milyonlarca kişi aşılansa da hala en çok vakanın görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Johns Hopkins, dünyadaki 140 milyon vakadan 31,5 milyonunun Amerika’da olduğunu, ABD’yi 14,5 milyon vaka ile Hindistan’ın ve 13,8 milyonla Brezilya’nın izlediğini bildirdi.
Kanada alarmda
Kanada'nın en büyük eyaleti Ontario’da vaka sayılarındaki artış, yeni önlemlerin alınmasına yol açtı. Virüse yakalanan Ontario sakinleri altı boyunca karantinada kalacak, daha önce bu süre iki haftaydı.
Ontario'da polis artık evlerinden çıkan kişileri sorgulama yetkisine sahip. Buna ek olarak, Ontario sakinleri, eyaletin Quebec ve Manitoba sınırlarındaki yeni kontrol noktaları ile zorunlu olmayan seyahatlere yönelik yeni kısıtlamalarla karşı karşıya.
İtalya önlemleri hafifletiyor
Diğer yandan İtalya Başbakanı Mario Draghi Cuma günü, ülkede 26 Nisan'dan itibaren katı Corona virüsü kısıtlamalarının bazılarının hafifletilmeye başlanacağını duyurdu.
Draghi, Roma’da düzenlediği basın toplantısında, restoranlar gibi açık hava işletmelerinin açılmasına öncelik verileceğini ve tüm okulların yeniden açılacağını söyledi.
Başbakan Draghi, ülkenin Corona virüsünün yayılmasını engellemede gösterdiği ilerleme hakkındaki "ihtiyatlı iyimserliğini" dile getirerek, az da olsa iyileşmeler olduğunu belirtti. Ancak, yeniden açılma kararının, insanların maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam ettiği varsayımına dayanmasından dolayı hükümetin risk aldığına dikkat çekti.
İtalya bu adımı, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni Corona virüsü vakalarında devam eden küresel artışla ilgili endişelerini dile getirdiği gün attı.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık basın brifinginde yeni vaka sayısının son iki ayda iki katından fazla artarak pandeminin başlamasından bu yana görülen en yüksek enfeksiyon oranına yaklaştığını açıkladı.
Ghebreyesus, üst üste altı hafta yaşanan düşüşün ardından enfeksiyon sayılarının Şubat ayında istikrarlı bir şekilde artmaya başladığını kaydetti.