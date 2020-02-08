Corona Virüsüne Bağlı Ölümler Artıyor

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınında ölenlerin sayısı 772’ye yükseldi. Virüsten etkilenlerin sayısı 34 bin 500’ü aştı. Hayatını kaybedenler arasında bir de ABD vatandaşı var. 27 ülkeye yayılan virüs, son olarak Fransa’da kayak tatiline giden 5 İngiliz vatandaşında tespit edildi.

Çin’de Wuhan kentinden yayılmaya başlayan virüs son 24 saatte 80’den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Can kayıplarının büyük bölümü de Wuhan’da yaşandı. Çin dışında tespit edilen vaka sayısı 320 oldu; Hong Kong ve Filipinler’de de birer kişi öldü.

Japonya’da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan ve 3 bin 700’den fazla yolcu taşıyan tur gemisinde de 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle gemideki toplam vaka sayısı 64’e yükseldi. Gemide 19 Şubat’a dek sürmesi beklenen karantinanın ise uzatılabileceği ifade ediliyor.

ABD’nin Pekin Büyükelçiliği, virüs kapan 60 yaşındaki bir ABD vatandaşının Wuhan’da hayatını kaybettiğini duyurdu. Elçilik, ABD’linin kimliğini açıklamadı. Wuhan’da bir Japon vatandaşının da hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi.

Fransa ise vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, virüsün 5 kişide tespit edildiğini bildirdi. Bu kişilerin Fransa’da kayak tatiline giden, Singapur’u ziyaret etmiş biriyle aynı dağ evinde kalmış İngiliz vatandaşları olduğu belirtildi.

