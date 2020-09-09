Corona Virüsüne Karşı ‘Akıllı Maske’ Çalışması

Akıllı maskeyi ticarileştirmek isteyen çok sayıda ortak zaten müşterek bir araştırma projesiyle çekirdek teknolojiyi büyük ölçüde geliştirmişti. Holst Merkezi araştırmacısı Ashok Sridhar, kullanıcısının aslında sağlıklı olup olmadığını belirlemek için, maskenin pratik uygulamalar ile tasarlanmış olduğunu söyledi.

Geliştirilen maske, kumaşına basılan esnek sensörler sayesinde kullanıcısıyla iletişim kuruyor. Holst Merkezi, basılı elektronik teknolojisinin öncüsü. Araştırmacılar antrenman sırasında sporcunun hayati belirtilerini izleyecek bir tişört geliştirmek için bu teknolojiyi kullanıyor. Sensörlü tişört, bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla kullanıcıya geri bildirim sağlıyor.

Maske, Eindhoven kentindeki bağımsız bir araştırma ve geliştirme teknolojisi laboratuvarı olan Holst Merkezi tarafından geliştiriliyor. Araştırmacılar, hayati belirtileri izlemenin yanı sıra bir nem sensörü sayesinde maskenin düzgün çalışıp çalışmadığını gözlemleyebiliyor.

Hollanda'da doktorlar ve mühendisler, kullanıcının sıcaklığını ve solunumunu izlemek için sensörler ve veriler kullanan bir "akıllı maske" geliştirdiklerini açıkladı. Akıllı maske, değiştirilme vakti geldiğinde kullanıcıyı uyarıyor.

Sridhar, maskenin kendisi ile ilgili bilgileri, takanlarla paylaşacağını da belirtti. Sridhar insanların aldıkları maskeyi, tavsiye edilen süreden daha uzun takma eğiliminde olduklarına da dikkat çekti.

Ashok Sridhar, "Filtrenin nemini ölçerek maskenin artık kullanılamayacağı uyarısı yapabilirsiniz. Bununla amaçlanan, maskeyi değiştirmek, böylece etkin korumanın sürmesini sağlamak" dedi.

Maske şu anda test aşamasında. Araştırmacılar toksik maddelerin solunması durumunda kullanıcılara uyarı yapılması gibi farklı fonksiyonları da maskeye eklemeyi umuyor.

