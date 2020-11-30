Corona Virüsüne Karşı Altın ve Gümüşten Maske

Kapalıçarşı’da 32 yıldır gümüş ustası olarak çalışan Sabri Demirci, altın ve gümüşten maske üretti. 4 ay boyunca maske kalıbı üzerinde çalışan Demirci, “999 ayar saf gümüşten ürettik. Gümüş antibakteriyeldir, mikrop barındırmaz. İsteyen de sabunla yıkayıp kullanabilir” dedi. Maskelerin fiyatı 1.500 ile 20 bin lira arasında değişiyor. “Maske üretmek benim için bir hayaldi” Maskelerin ortaya çıkış sürecini VOA Türkçe’ye anlatan Sabri Demirci, “Pandemide kapalı olduğumuz iki buçuk aylık zaman zarfında evimde otururken bir gümüşçü olarak salgın zamanı ne yapabilirim diye çok düşündüm ve aklıma gümüş maske yapmak fikri geldi. Önceleri olur mu olmaz mı diye çok düşündüm ama yapmaya karar verdim. Çünkü bu benim için bir hayaldi. Sonrasında evde sürekli çizimler yaparak düşündüm, taşındım. 1 Haziran itibari ile işbaşı yaptıktan sonra atölyemdeki çalışanlarımla bu fikrimi paylaştım. Projem herkese çok ilginç geldi. Sonuçta dünyada ilk antibakteriyel gümüş maske üretecektik. Kadromda birlikte bu fikrimizi geliştirmeye başladık ve çalışmalarımızı sürdürdük. Aşağı yukarı 4 ay bu maskenin kalıplarıyla uğraştık. Bazıları tam oluyor dedik fakat istediğimiz gibi olmadı. Bu maskenin ergonomik olmasına çok önem verdik. Bunun üzerine tasarımımızı çalışmalarımızı sürdürdük. İnsanlar bunu uzun süre takacağı için maskenin yüzde rahat olması gerekiyordu. Nihayetinde 4 aylık sürenin sonunda bu tasarımı ürettik” dedi.

“Gümüş maskenin özelliği üzerinde hiçbir şekilde bakteri ve mikrop barındırmaması” 32 yıldır gümüş işinde olduğunu ifade eden Sabri Demirci, maskenin antibakteriyel olduğunu çocukluğundan beri içinde olduğu sektördeki ustalarından öğrendiğini söyledi. Demirci, “11 yaşımdan beri gümüş işiyle uğraşıyorum. Gümüşün antibakteriyel olduğunu biz ustalarımızdan öğrendik. Ustalarımız, gümüşün hiçbir şekilde bakteri ya da mikrop barındırmadığını bizlere hep söylerlerdi. İnsanlar eski zamanlardan bu yana gümüş çatal, kaşık, bıçak ve tabakları kullanıyorlar. Ayrıca bilim insanlarının da 100 yıl önce bu yönde açıklamaları var. Çok eski zamanlarda da Romalılar yaralarını gümüş parçacıklarıyla tedavi ederlermiş” diye konuştu. Demirci ayrıca, antibakteriyel olan gümüş maskeleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan onay almaları gerekmesi durumunda onayını alabileceklerinin de altını çizdi. İnsanların gümüş iyonlu maskelere çok rağbet gösterdiğini belirten gümüş ustası, ürettikleri maskenin ise 999 ayar saf gümüş olduğunu kaydetti. Gümüşün değerli bir maden olduğu için günlük kurlara göre fiyatının değişebildiğine dikkat çeken Demirci, “Şu an için gümüş maskenin fiyatını 1.500 TL, altın maskenin fiyatını ise 20 bin TL olarak düşünüyoruz” dedi.