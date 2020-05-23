Corona Virüsüne Karşı Aşı Geliştirme Yarışı

Dünyanın önde gelen ilaç firmaları, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor. Bazı firmalar da süreci hızlandırmak için işbirliği yapıyor. Bunlar arasında Amerikan Pfizer ve Alman BioNTech firmaları da var. Bu iki firmanın yürüttüğü aşı çalışması insanlar üzerinde deneme aşamasına girdi. Klinik denemeye katılanlar arasında Amerikalı tıp öğrencileri de var.

Michael Sikorski adı tarihe geçmek üzere. Corona virüsü aşı denemesine katılan yedinci tıp öğrencisi olan Sikorski, “Bu ilk denemelere katılabilecek genç ve sağlıklı bir yetişkin olarak bir sorumluluk ve zorunluluk hissettim” diyor.

Sikorski ve 360 kişi daha, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech firmalarının yürüttüğü aşı denemelerinin ilk aşamasına katıldı.

Firma, mRNA yöntemini kullanarak, aynı anda dört aşı test ediyor. Virüsün genetik kodunun çok küçük bir parçası RNA yoluyla vücuda sokuluyor. Vücut zerk edilen aşıya yabancı bir protein muamelesi yapıyor ve bağışıklık geliştiriyor. Pfizer firmasıyla çalışan Mikael Dolsten, “Vücut virüse hazır hale geliyor. Çünkü hafızası var. Gerçek virüs kapıyı çaldığında, hızla cevap veriyoruz ve önünü kesiyoruz” diyor. Pfizer için en büyük zorluk, antikorların hücrede yaşadığı süreyi uzatmak.