Corona Virüsüne Karşı Bir İlaç ve Aşı Daha Yolda

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) geçen hafta, ağır hastalık riski altında olan ancak ek oksijene ihtiyaç duymayan COVID-19 hastaları için Sotrovimab kullanımına destek vermişti.

İlaç firmaları Regeneron ve Eli Lilly'nin de benzer COVID-19 tedavileri ABD'de acil kullanım ruhsatı almıştı.

Sotrovimab, vücudun enfeksiyonla savaşmak için ürettiği doğal antikorları taklit eden monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfına ait.

FDA, Sotrovimab adlı antikor ilacının COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan veya oksijen tedavisi gerektiren hastalar için onaylanmadığını vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ecza firması GlaxoSmithKline ve biyoteknoloji firması Vir'in geliştirdiği antikor tedavisine acil kullanım ruhsatı verdi. İlaç, COVID-19’u hafif ila orta derecede geçiren 12 yaş üstü kişilerin tedavisi için kullanılacak.

Öte yandan GlaxoSmithKline ile Fransız ilaç firması Sanofi, 2021 sonuna kadar onay almayı umdukları rekombinant Corona virüsü aşı adayı için son aşama insanlı deneylere başladılar.

GSK ve Sanofi’nin başlattığı çalışma, güçlendirici dozlar ve virüsün varyantlar için testleri birleştiren ilk son aşama denemelerinden biri. İlaç üreticileri, stratejilerini sürekli değişen Corona virüsüyle başa çıkmak için uyarlamaya çalışıyor.

Bu ayın başlarında olumlu sonuçlar bildiren iki ilaç üreticisi, çift kör, plasebo kontrollu, üçüncü faz çalışmalarının ABD, Asya, Afrika ve Latin Amerika'da 35 binden fazla yetişkini kapsayacağını açıkladı.

Sanofi, çalışmanın iki aşamalı bir yaklaşımla başlangıçta orijinal virüsü hedef alan bir aşının etkinliğini araştırırken, ikinci bir aşamada B.1.351 virüsünü hedef alan ikinci bir formülasyonu değerlendireceğini bildirdi. B.1.351 olarak bilinen tür, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilmişti.

Sanofi, son bilimsel kanıtların B.1.351 varyantına karşı oluşturulan antikorların diğer daha bulaşıcı varyantlara karşı geniş bir çapraz koruma sağlayabileceğini gösterdiğini de kaydetti.