Corona Virüsüne Karşı İlaç Yarışı Sürüyor 

Amerikan ilaç firması Pfizer, geçmişte SARS virüsüne karşı geliştirilen bir ilacın Corona virüsüne karşı etkili olabileceğini, konuyla ilgili klinik öncesi çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Çinli doktorlarsa Corona hastalarının tedavisinde HIV ilacı Kaletra’dan umutlu olduklarını söylüyor. Pfizer, romatoid artrit yani eklem romatizması gibi otoimmün hastalıklarda kullanılan Xeljanz ve benzeri ilaçların Corona virüsüyle mücadelede faydalı olup olmadığını belirleyen araştırmalara da destek vermeyi planlıyor. Geçtiğimiz aylarda aralarında Pfizer’in de bulunduğu çok sayıda büyük ilaç firması, Corona virüsü aşısı ve tedavisi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. İlk önce Mart ayında Corona virüsüne karşı bir antiviral ilaç geliştirmeyi planladığını kaydeden Pfizer, daha sonra BioNTech SE firmasıyla birlikte aşı çalışması yürüttüğünü bildirdi. Amerikan ilaç devi, virüsle mücadelede başka firmalarla ve enstitülerle araştırma, geliştirme ve ilaç üretimi konusunda işbirliği de öngören beş maddelik bir plan açıkladı.

“Pfizer bütün kaynaklarını ve imkanlarını Corona salgınıyla mücadele için seferber etti,” diyen firmanın araştırma direktörü Mikael Dolsten, klinik öncesi çalışmalara göre 2003’te patlayan SARS salgınına karşı geliştirilen bir ilacın, Corona virüsü hastalarını tedavi etme potansiyeli olduğunu söyledi. Dolsten, klinik öncesi araştırmanın süreceğini ve ilacın insan üzerindeki deneylerinin 2020’nin üçüncü çeyreğinde başlayacağını da belirtti. Başka ilaçlar da devrede Pfizer, JAK inhibitörleri olarak sınıflandırılan ilaçlardan biri olan ve romatoid artrit yani eklem romatizması tedavisinde kullanılan Xeljanz adlı ilacın, Corona virüsüne karşı etkili olup olamayacağını belirleyen bir araştırmaya da finansman sağlamayı planlıyor. Pfizer, bağışıklık sistemindeki bozuklukları tedavi eden diğer ilaçların Corona virüsü hastalarına yardımcı olup olamacayağını da inceliyor. Corona virüsüyle zatürre arasındaki ilişki araştırılıyor Pfizer firması, Corona virüsüyle zatürre arasındaki ilişkiyi anlamak için Liverpool Tropikal Tıp Okulu’yla birlikte iki ayrı çalışma yürütüyor.

Pfizer ayrıca Zithromax adıyla satılan antibiyotik türü azitromisinin Corona virüsü tedavisinde bir rol oynayıp oynayamayacağı konusundaki araştırma sonuçlarını yayınlacağını bildirdi. Fransa’da yapılan bir araştırmanın izinden giden bazı doktorlar, Corona virüsü vakaları üzerinde azitromisin ve sıtma ilacı hidroksiklorikini birlikte kullanmaya başladı. Araştırma, bu iki ilacın birlikte kullanılmasının bazı Corona vakalarında başarılı olabileceğini ortaya koyuyor. Çin, HIV ilacı Kaletra’dan umutlu Wuhan’da ağır Corona virüsü vakalarını tedavi eden bir hastanenin doktorları, Ocak ayından beri HIV ilacı Kaletra’yı kullandıklarını ve aksini öne süren bir çalışmaya rağmen, Kaletra’nın Corona virüsüne karşı etkili olduğuna inandıklarını söyledi. Corona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan’daki Jinyintan Hastanesi’nin başhekimi Zhang Dingyu, Kaletra’yı ve ülseri ilacı bizmut potasyum sitratı 6 Ocak’ta kullanmaya başladıklarını söyledi. Jinyintan Hastanesi’nin salgının zirve noktasında 500’e yakın Corona virüsü hastasını tedavi ettiğini söyleyen Zhang, 123 hastanın hala gözetim altında olduğunu belirtti.

Kaletra konusunda çelişen görüşler Geçen ay New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan ve Çin’deki ağır Corona virüsü vakaları üzerinde yapılan bir çalışmaya dayandırılan makalede, Aluvia olarak da bilinen Kaletra’nın tedavide başarılı olmadığı kaydedildi. Öte yandan İsrail, geçen ay Kaletra’nın jenerik versiyonunun Corona virüsü hastalarının tedavisinde kullanılmasına onay verdi. Başhekim Zhang, New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan çalışmanın, Kaletra’yı kullanamadan ölen veya doktorları Kaletra kullanımına karşı olan hastaları içerdiğini söyledi. “İlave verilere bakmak gerek,” diyen Zhang, üç sağlık çalışanının virüs belirtisi göstermeye başladıktan 2-3 gün sonra Kaletra kullanmaya başladığını ve bu kişilerin akciğerlerinde çok olumlu değişimler gözlemlendiğini belirtti. Şangay’daysa doktorlar Kaletra’yı grip ilacı Arbidol ve geleneksel Çin tıbbına ait ilaçlarla birlikte kullanıyor. Şubat ayında BioScience Trends adlı dergide yayınlanan bir çalışmaya göre bazı hastalar bu tedaviye olumlu cevap verdi. Geçmişte yapılan araştırmalar, Kaletra’nın SARS tedavisinde başarılı olan ilaçlar arasında yer aldığını gösteriyor.