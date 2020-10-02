Corona Virüsüne Yakalanan Dünya Liderleri

Corona virüsüne yakalanan dünya liderlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak listeye ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Trump kendisinin ve eşinin Corona testinin pozitif çıktığını dün akşam Twitter’dan açıkladı. Dün daha önce Trump'ın yakın danışmanlarından Hope Hicks'e yapılan Corona virüsü testinin sonucu da pozitif çıkmıştı. 74 yaşındaki Başkan Trump, Corona virüsüne yakalanan en yaşlı lider konumunda. Corona virüsünün yaşlıları gençlere göre daha fazla etkilediği biliniyor, ancak herkesin hastalığı geçirme biçimi ve semptomları değişebiliyor. Corona virüsüne yakalanan dünya liderlerinin hepsi hastalığı atlatarak görevlerine devam etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Corona virüsüne yakalandığı doğrulanan ilk büyük dünya lideri olmuştu. Johnson salgını hafife aldığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Nisan ayında rutin kontrol amacıyla hastaneye kalktığı açıklanmış, ancak bir gün sonra semptomlarının kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Yetkililer Johnson’un standart oksijen tedavisi gördüğünü, ancak suni solunum cihazına bağlanmadığını bildirmişti. Hastalığı atlatıp hastaneden çıkmasının ardından Johnson, sağlık çalışanlarına tedavisi için kritik olan dönemde gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etmişti. İngiltere tahtının varisi Prens Charles da Mart ayında Corona pozitif çıkmış, ancak hastalığın semptomlarını hafif geçirmişti. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Temmuz ayında Corona virüsüne yakalanmıştı. Bolsonaro, Corona virüsü semptomlarına karşı uluslararası tıp camiasında etkisi konusunda tartışmalar olan sıtma ilacı hidroksiklorokin’i kullandığını açıklamıştı. Bolsonaro, salgının ortaya çıkmasının ardından aylar boyunca virüsten ‘‘küçük bir grip’’ diye söz etmiş, canlı etkinliklerde sosyal mesafe kurallarıyla alay etmiş, çoğu kez kalabalıkların karşısına maskesiz çıkmıştı. Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez Haziran ayında Corona virüsü olduğunu açıklamıştı. Hernandez ‘‘MAIZ’’ tedavisi olarak adlandırdığı bir tedaviye başlamıştı. Deneysel ve doğrulanmamış bir tedavi yöntemi olan bu yöntem, aralarında mikrodasin, azitromisin, ivermektin ve çinkonun olduğu farklı ilaç ve destekten oluşan bir kombinasyondan oluşuyor. Honduras Cumhurbaşkanı kısa süre hastanede kalmasının ardından taburcu edilmişti. Son dönemde çabalarını olası bir Corona virüsü aşısına eşit erişime yönlendiren Hernandez, BM liderleri zirvesinde ‘‘İnsanlar ölüme mi terk edilecek?’’ diye sormuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko ‘‘Belarus Cumhurbaşkanı da virüsü ciddeye almayan isimler arasındaydı. Corona virüsü için ‘‘psikoz’’ diyen Lukaşenko, halka sağlıklı kalmaları için votka içmelerini önermişti. Salgına Temmuz ayında yakalanan Lukaşenko, hastalığı asemptomatik olarak atlattı. Belarus, Corona virüsüne karşı önlem almayan az sayıdaki ülkeden. Eski Sovyetler Birliği ülkeleri liderlerinden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin de salgına yakalanan isimlerdendi. Monaco Prensi Albert II Mart ayında Monaco Sarayı Prens Albert’in Corona virüsü testinin pozitif çıktığını, ancak durumunun kaygı verici olmadığını bildirdi. Albert hasta olduğunu kamuoyuna duyuran ilk lider olmuştu. Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei Eylül ayında Corona virüsüne yakalandı. Semptomlarının hafif olduğunu bildiren Giammattei, kas ağrısı, hafif öksürük yaşadığını söylemiş, ateşi olmadığını belirtmiş ve semptomlarını kötü bir gribe benzetmişti. Giammattei, evden çalışmaya devam edeceğini kaydetmişti.