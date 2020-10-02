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Corona Virüsüne Yakalanan Dünya Liderleri

02.10.2020 20:45 | Son Güncelleme

Corona virüsüne yakalanan dünya liderlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak listeye ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu

Corona Virüsüne Yakalanan Dünya Liderleri

Corona virüsüne yakalanan dünya liderlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak listeye ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Trump kendisinin ve eşinin Corona testinin pozitif çıktığını dün akşam Twitter’dan açıkladı. Dün daha önce Trump'ın yakın danışmanlarından Hope Hicks'e yapılan Corona virüsü testinin sonucu da pozitif çıkmıştı. 74 yaşındaki Başkan Trump, Corona virüsüne yakalanan en yaşlı lider konumunda. Corona virüsünün yaşlıları gençlere göre daha fazla etkilediği biliniyor, ancak herkesin hastalığı geçirme biçimi ve semptomları değişebiliyor. Corona virüsüne yakalanan dünya liderlerinin hepsi hastalığı atlatarak görevlerine devam etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Corona virüsüne yakalandığı doğrulanan ilk büyük dünya lideri olmuştu. Johnson salgını hafife aldığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Nisan ayında rutin kontrol amacıyla hastaneye kalktığı açıklanmış, ancak bir gün sonra semptomlarının kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Yetkililer Johnson’un standart oksijen tedavisi gördüğünü, ancak suni solunum cihazına bağlanmadığını bildirmişti. Hastalığı atlatıp hastaneden çıkmasının ardından Johnson, sağlık çalışanlarına tedavisi için kritik olan dönemde gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etmişti. İngiltere tahtının varisi Prens Charles da Mart ayında Corona pozitif çıkmış, ancak hastalığın semptomlarını hafif geçirmişti.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Temmuz ayında Corona virüsüne yakalanmıştı. Bolsonaro, Corona virüsü semptomlarına karşı uluslararası tıp camiasında etkisi konusunda tartışmalar olan sıtma ilacı hidroksiklorokin’i kullandığını açıklamıştı. Bolsonaro, salgının ortaya çıkmasının ardından aylar boyunca virüsten ‘‘küçük bir grip’’ diye söz etmiş, canlı etkinliklerde sosyal mesafe kurallarıyla alay etmiş, çoğu kez kalabalıkların karşısına maskesiz çıkmıştı.

Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez

Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez Haziran ayında Corona virüsü olduğunu açıklamıştı. Hernandez ‘‘MAIZ’’ tedavisi olarak adlandırdığı bir tedaviye başlamıştı. Deneysel ve doğrulanmamış bir tedavi yöntemi olan bu yöntem, aralarında mikrodasin, azitromisin, ivermektin ve çinkonun olduğu farklı ilaç ve destekten oluşan bir kombinasyondan oluşuyor. Honduras Cumhurbaşkanı kısa süre hastanede kalmasının ardından taburcu edilmişti. Son dönemde çabalarını olası bir Corona virüsü aşısına eşit erişime yönlendiren Hernandez, BM liderleri zirvesinde ‘‘İnsanlar ölüme mi terk edilecek?’’ diye sormuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko

‘‘Belarus Cumhurbaşkanı da virüsü ciddeye almayan isimler arasındaydı. Corona virüsü için ‘‘psikoz’’ diyen Lukaşenko, halka sağlıklı kalmaları için votka içmelerini önermişti. Salgına Temmuz ayında yakalanan Lukaşenko, hastalığı asemptomatik olarak atlattı. Belarus, Corona virüsüne karşı önlem almayan az sayıdaki ülkeden. Eski Sovyetler Birliği ülkeleri liderlerinden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin de salgına yakalanan isimlerdendi.

Monaco Prensi Albert II

Mart ayında Monaco Sarayı Prens Albert’in Corona virüsü testinin pozitif çıktığını, ancak durumunun kaygı verici olmadığını bildirdi. Albert hasta olduğunu kamuoyuna duyuran ilk lider olmuştu.

Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei

Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei Eylül ayında Corona virüsüne yakalandı. Semptomlarının hafif olduğunu bildiren Giammattei, kas ağrısı, hafif öksürük yaşadığını söylemiş, ateşi olmadığını belirtmiş ve semptomlarını kötü bir gribe benzetmişti. Giammattei, evden çalışmaya devam edeceğini kaydetmişti.

Bolivya'nın geçici Cumhurbaşkanı Jeanine Anez

Bolivya’nın geçici Cumhurbaşkanı Jeanine Anez de Temmuz ayında karantinaya alındı, ancak kısa sürede iyileşti.

Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader

Dominik Cumhuriyeti’nin yeni seçilen cumhurbaşkanı Luis Abinader de kampanyası sırasında virüse yakalandı ve iyileşti. Abinader, Temmuz ayındaki seçimlerden önce haftalarca karantinada kaldı.

İran

Ortadoğu’da salgının merkezi konumundaki İran’da da çok sayıda üst düzey yetkili salgına yakalandı. Bunlar arasında kıdemli Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar vardı. Birçok kabine üyesinin testleri de pozitif çıktı.

Hindistan

Hindistan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı 71 yaşındaki M. Venkaiah Naidu da pozitif çıkmış, ancak ofisinden yapılan açıklamada asemptomatik olduğu belirtilmişti. Yetkili evinde karantinaya alınmıştı. Narendra Modi hükümetinin iki numaralı ismi olan Konut Bakanı Amit Şah da geçen ay Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve iyileşmişti. Demiryolu Bakanı Suresh Angadi’nin de geçen hafta virüse yakalandığı açıklanmış, Angadi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk bakan olmuştu.

İsrail

Dönemin Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, Nisan ayında virüse yakalanmış ve iyileşmişti. Litzman İsrail’in koyu Ortodoks toplumunun liderlerinden biri. Dini toplantıları kısıtlama kararı almayan topluluk içinde Corona virüsü rakamları yüksek seyrediyor. Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz de yaz aylarında pozitif çıkmış, daha sonra iyileşmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti

Ülkenin Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, Enerji Bakanı Gwede Mantashe ve Çalışma Bakanı Thulas Nxesi de Haziran ve Temmuz aylarında vakaların artmasıyla hasta olan ve iyileşen isimler arasına katıldı.

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